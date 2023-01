"E ora andiamo a Cento per vincere"

L’OraSì porta a casa da Ferrara una ritrovata fiducia e quella compattezza e solidità mentale lungamente inseguite in questa stagione, oltre naturalmente a due punti preziosissimi per la classifica.

Bottaro, le quotazioni di Ravenna sono in risalita?

"Calma – spiega il dg – . Dobbiamo pensare che se il campionato finisse oggi, nel girone salvezza saremmo ultimi con 4 punti. Le partite spartiacque per noi devono ancora arrivare e saranno quelle con Chiusi, Mantova e San Severo, fermo restando che vogliamo vincere anche tutte le altre".

Tuttavia il nono posto che vale la salvezza diretta è distante soltanto 4 punti.

"Non si possono fare calcoli, anche perché le ultime cinque della classifica potrebbero ancora cambiare e allora bisognerebbe fare altri discorsi. Quindi dobbiamo pensare a noi stessi e aspettare, rimanendo con i piedi per terra. Non dobbiamo pensare di essere diventati dei campioni dopo una vittoria. Così come non mi sono depresso quando le cose andavano male, non mi esalto adesso che le cose stanno andando meglio. A Ferrara però ho visto una squadra che non ha mai mollato, anche quando era sotto di 13. E questo, oltre a renderci molto contenti, darà nuovo impulso al lavoro settimanale. Ma il dato più importante per me è un altro".

Quale?

"I 150 tifosi che hanno accompagnato la squadra. È facile seguire una squadra vincente, più difficile è seguire una squadra che naviga in cattive acque e che vive di alti e bassi. Vuol dire che c’è amore vero. Li aspettiamo anche con Chiusi che sarà pure una partita che non ha il fascino del derby, ma per noi sarà fondamentale".

Parlando dei singoli: finalmente Lewis. Tra alti e bassi l’americano è stato importante nella vittoria di domenica. E con lui anche Petrovic ha mostrato grandi segnali di crescita.

"Parto da Petrovic. Lui è un esempio della crescita di tutto il gruppo. Ha trovato la chiave per essere utile alla squadra: fa tante cose buone, magari poco visibili, ma che alla fine pesano e che rendono un giocatore fondamentale. Non si è importanti soltanto segnando i punti e Petrovic in questo sta facendo grandi progressi".

E Lewis?

"È un giocatore che ha grande talento e che sa fare tante cose importanti e a Ferrara le ha fatte nei momenti decisivi. Ha catturato i rimbalzi, difeso, preso dei falli e fatto 6 su 6 dalla lunetta. È un ragazzo che non manifesta le proprie emozioni, ha molto autocontrollo, ma questo non vuol dire che non le viva interiormente. Visto che parliamo dei singoli, aggiungerei Giordano. Non ha fatto punti, ma ha fatto tutte le cose giuste che servivano per aiutare la squadra. Ma tutti hanno contribuito alla vittoria e questa deve continuare a essere la nostra forza: il gruppo".

Domenica c’è la trasferta di Cento.

"Sarà una cartina al tornasole molto importante. Cento gioca una pallacanestro bellissima ed è prima meritatamente, ma all’andata l’abbiamo messa in difficoltà (93-96 dopo un supplementare). Andiamo con animo sereno, ma andiamo per vincere".

Stefano Pece