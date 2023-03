È un Ravenna che si perde sul più bello

Incorreggibile Ravenna. Forte coi forti, debole coi deboli. La sconfitta col modesto Corticella – matricola, se vogliamo, anche interessante, ma lontana anni luce dalla qualità della rosa giallorossa – ha rimesso a nudo uno dei problemi più evidenti della stagione in corso. Sarà una questione di approccio, sarà una questione di motivazioni, o sarà anche una questione di scarsa attitudine. Sta di fatto che, a fronte di prestazioni (e di risultati) di prestigio contro le formazioni di vertice, l’undici giallorosso ha poi lasciato per strada una quantità industriale di punti nelle sfide contro avversari di basso cabotaggio, o addirittura da sempre in zona retrocessione. La questione è ‘trasversale’, nel senso che attraversa le due gestioni tecniche, quella di Serpini e quella di Gadda. Con un po’ più di attenzione, la truppa ravennate, che – va ricordato – ha piazzato diversi ‘colpi’ con l’organico ridotto al lumicino, sarebbe probabilmente in una posizione ancor più vicina alla vetta di quanto non sia l’attuale 4° posto, a -16 dalla capolista Giana. Proprio la Giana – pareggio all’andata al Benelli e successo corsaro al ritorno – è una delle ‘vittime’ del particolarissimo ruolino di marcia scelto dal Ravenna. Ravenna che ha pareggiato in casa contro la vice capolista Pistoiese; ha battuto il Forlì, 3° della classe; ha sonoramente sconfitto a domicilio il Carpi 4-2; e ha strappato 4 punti su 6 al Riccione.

Lo stesso Ravenna però, si è clamorosamente smarrito, quando si è trovato di fronte squadre sbarazzine, magari con progetti tattici elementari, ma dotate di una buona condizione atletica, così come di grande agonismo e di motivazioni supplementari. È successo ben 10 volte. Dunque non può essere un caso. Gli esempi più eclatanti sono i due ko incassati (andata e ritorno) contro Prato e Corticella, peraltro l’ultimo in ordine di tempo. Partendo dal fondo (della classifica), il Ravenna ha lasciato un punto al Salsomaggiore, fanalino di coda, capace peraltro di segnare 2 reti al Benelli (2 reti in trasferta, i termali le hanno segnate solo ai giallorossi...) Alla Bagnolese, penultima, ha concesso addirittura l’intera posta. La Correggese, quartultima, ha imposto lo 0-0 al Benelli. Per non parlare di Mezzolara, Lentigione e Real Forte Querceta – tutte pericolanti, ai margini della zona playout – in grado di battere il Ravenna.

Tirando una riga, contro avversarie dall’11° al 20° posto dell’attuale classifica (e senza considerare i 6 punti lasciati al Prato, che è stato penalizzato), la formazione ravennate ha perso per strada qualcosa come 14 punti. Per recuperare il terreno perduto, non ci sono più molte possibilità. A 7 turni dalla conclusione della regular season, il traguardo dei playoff è alla portata. Un obiettivo potrebbe essere quello di puntare al 3° posto del Forlì (scontro diretto al Morgagni), per poi giocare la semifinale in casa. Ma il Ravenna non potrà fallire i prossimi 3 impegni contro Sant’Angelo, Mezzolara e Bagnolese.