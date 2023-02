E-Work alla prova del nove

Un buon allenamento in vista delle prossime partite da vincere ad ogni costo. Questa è in estrema sintesi la descrizione della partita che attende l’E-Work, di scena alle 18 in casa della Segafredo Bologna in un derby dal risultato già scritto. Il classico incontro da inserire tra quelli ‘impossibili’ della stagione e per fortuna sarà l’ultimo, perché la trasferta di sabato prossimo a Ragusa sarà difficile, ma non a senso unico. Bologna oltre ad essere la seconda forza del campionato è anche l’unica ad aver battuto la capolista Schio, mentre in Eurolega ha perso la possibilità di accedere agli ottavi di finale. Proprio la trasferta europea di mercoledì a Praga, ininfluente per la classifica ma prestigiosa per la forza dell’avversaria, potrebbe portare coach Ticchi a distribuire il minutaggio, ma non cambierà il copione di un match dal finale scritto in partenza. Un po’ come accaduto all’andata quando la Virtus vinse 79-69 al PalaBubani giocando al piccolo trotto. "Queste partite devono servirci per acquisire esperienza e per crescere – spiega coach Simona Ballardini – e fondamentale sarà la mentalità, perché non vogliamo già partire battute. Sappiamo che affronteremo una squadra molto forte e quindi bisognerà avere agonismo e determinazione per cercare di mettere sabbia nei loro ingranaggi. Contro Schio abbiamo mostrato buone cose difensive e quindi dobbiamo ripeterci, cercando di limitare i nostri alti e bassi che purtroppo abbiamo avuto anche con Sassari. Mancano sei partite e dobbiamo provare a vincerne il più possibile per riprendere il nono posto che ora è occupato da Crema".

Il roster della Segafredo è di grande valore con straniere come le esterne Laksa e Dojkic e le lunghe Rupert e Parker che sono di primissima fascia a cui si aggiungono ottime italiane. La leader è ovviamente Zandalasini, autrice di 5 triple all’andata, poi ci sono Cinili, Pasa, Barberis e Andrè. L’E-Work avrà quindi l’occasione per dare maggiore minutaggio a Campisano, impiegata come era prevedibile pochi minuti contro Sassari all’esordio, che dovrà combattere contro una delle batterie di lunghe più forti del campionato. Una riscossa oggi è chiesta anche alle esterne, decisamente poco incisive contro Sassari. Senza le penetrazioni di Cupido, i punti di Davis (ormai da un paio di mesi poco produttiva in attacco e protagonista soprattutto per i palloni persi) e le triple di Franceschelli, l’E-Work difficilmente potrà provare a riconquistare il nono posto.

Luca Del Favero