E-Work ancora in A1 puntando sulle giovani

L’E-Work farà la serie A1 ma con una squadra giovanissima. Questa è l’intenzione della società, ancora alla ricerca però della copertura finanziaria per la prossima stagione (il main sponsor resterà E-Work): sembra dunque scongiurata l’ipotesi di una autoretrocessione in A2. La strategia è figlia della situazione attuale che vivono le società di pallacanestro femminile, visto che dalla prossima stagione i costi aumenteranno sensibilmente. La dirigenza ha pensato di costruire una squadra con poche senior d’esperienza (anche il numero delle straniere sarà ridotto) e tante giovani talentuose provenienti da altre società, facendo così diventare il Faenza Basket Project nei prossimi anni una sorta di palestra per farle crescere. Un progetto che sarà affidato a Paolo Seletti (foto), ora alla guida di Costa Masnaga in A2 con cui sta disputando i playoff, tecnico che ha sempre lavorato molto bene con le giovani. Sarà così creato un roster con 12 giocatrici e alcune di loro avranno il doppio tesseramento con la formazione di serie B Regionale, categoria che sarà conquistata tra un paio di settimane visto che la C del Project sta stravincendo i playoff con una squadra ‘illegale’ per la categoria, in modo che le atlete che hanno un minutaggio ridotto in A1 possano giocare comunque in un campionato. Resta da capire quale sarà il ruolo di Giovanni Sferruzza: rumors lo danno a Firenze, la sua città natale, dove diventerebbe il capo allenatore della squadra di A2. Questa soluzione è la migliore che l’E-Work potrebbe seguire per riuscire a restare in A1 limitando i costi, evitando di fare la fine di Crema, Lucca e probabilmente di Moncalieri che rinunceranno alla massima serie. Un ridimensionamento che anticipa quello che accadrà dall’annata 202526 quando la riforma dei campionati porterà ad una serie A d’elite che sarà inaccessibile a livello economico a club come Faenza. La strategia di puntare sulle giovani dovrà essere compresa dai tifosi, che non dovranno più farsi grosse illusioni riguardo al risultato, ma pensare che la salvezza sarà il primo obiettivo.

Luca Del Favero