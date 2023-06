E-Work Booker in regia

‘Mi manda Taurasi’. Si presenta con questo importante biglietto da visita Essence Booker, nuova playmaker statunitense dell’E-Work alla prima esperienza in Europa, ma reduce dal training camp con le Phoenix Mercury di Diana Taurasi, una delle più forti (se non la più forte) giocatrice di pallacanestro degli Stati Uniti di tutti i tempi. Con la canotta della formazione WNBA, Booker ha giocato la gara di preseason contro le Seattle Storm vinta 77-71 dove è scesa in campo 15’ segnando 5 punti. Faenza ha dunque puntato su una rookie, ma le sue statistiche parlano di una giocatrice di sicuro affidamento e pronta per il grande salto in Europa e dunque non pare essere del tutto una scommessa. Nata a Las Vegas il 20 novembre 1999 la playguardia è cresciuta nell’high school di Spring Valley per poi approdare al college UNLV, che rappresenta l’Università del Nevada. Qui ha vinto numerosi premi individuali e viaggiato ad una media di 13.5 punti nell’ultimo anno da senior, tanto da essere chiamata da Phoenix. Giocatrice di talento e di grande rapidità, Booker si aggregherà alle faentine già dal raduno di metà agosto. Con questo acquisto salgono a sette le pedine di coach Seletti, a cui si aggiunge la giovane play Gori, che sarà l’undicesima o la dodicesima. Le giocatrici già contrattualizzate oltre a Booker, che potrà giocare anche da guardia, sono la regista Peresson, le guardie Cvijanovic e Franceschelli e le ali Brossman, Tagliamento e Spinelli. Per completare il roster arriveranno due ali, con tutta probabilità saranno entrambe giovani, e una pivot extracomunitaria. Intanto è già terminata l’avventura agli Europei della slovena Cvijanovic, uscita al primo turno rimediando tre sconfitte in altrettante gare. La guardia ha giocato 13’ minuti di media nelle partite contro Gran Bretagna (71-76), Germania (62-66) e Francia (68-73), segnando due soli punti. Tornando al mercato, si stanno accasando quasi tutte le giocatrici dell’E-Work. Kunaiyi-Akpanah ha firmato con Campobasso, mentre Hinriksdottir e Campisano hanno salutato l’Italia andando a giocare nella serie A spagnola al Sedis Basquet, società di La Seu d’Urgell in provincia di Lleida. Cupido è passata a Roma, nuova realtà che debutterà in A1, Moroni si è trasferita a Broni (A2) dove dovrebbe raggiungerla Policari, Baldi è ritornata ad Umbertide (A2) ed Egwoh e Georgieva sono ritornate per fine prestito rispettivamente a Campobasso e alla Stelal Azzurra Roma. Resta soltanto Davis a cercare squadra e dovrebbe andare all’estero.

Luca Del Favero