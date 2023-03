E-Work, che spreco Domina poi va ko a Ragusa

Passalacqua Ragusa

85

E-Work Faenza

79

PASSALACQUA RAGUSA: Romeo 13, Consolini 9, Di Fine ne, Olodo ne, Salice ne, Mallo ne, Dotto 17, Hampton 20, Vitola ne, Attura 9, Ostarello 12, Anigwe 5. All.: Lardo.

E-WORK FAENZA: Franceschelli 2, Kunaiyi-Akpanah 29, Moroni 13, Cupido 10, Policari 10, Georgieva ne, Hinriksdottir, Baldi 4, Egwoh, Davis 9, Campisano 2. All.: Ballardini.

Arbitri: Masi – Maschietto – Pallaoro

Note. Parziali: 18-31; 38-45; 55-60. Tiri da 2: RG: 2343, FA: 1937; Tiri da 3: RG: 617, FA: 722; Tiri liberi: RG: 2127, FA: 2022; Rimbalzi totali: RG: 39, FA: 29 Uscita per falli: Anigkwe, Romeo e Policari

RAGUSA

Suicidio E-Work che spreca ben 17 punti di vantaggio cadendo in casa di Ragusa, gettando al vento una grande occasione per conquistare due punti in classifica insperati. Un vero peccato per le faentine, ottime per trenta minuti fino a quando i valori reali delle due squadre sono emersi e la Passalacqua ha chiuso i conti con la difesa e l’esperienza delle sue giocatrici.

Il match inizia con Egwoh (ceduta in prestito in serie B al Jolly Livorno ma soltanto dopo che sarà finita la serie A1) che si aggiudica l’’oscar della sfortuna: partita in quintetto esce dopo 25’’ per infortuni lasciando il posto a Davis.

L’E-Work gioca un primo quarto perfetto segnando 31 punti e colpendo da ogni posizione, non solo con la solita Kunaiyi-Akpanah, che ne realizza 13 in dieci minuti e 29 totali con 15 rimbalzi. La manovra offensiva è ottima, la difesa sfrutta gli errori delle avversarie e così un primo quarto dominato termina sul 31-18. L’inerzia continua ad essere nelle mani dell’E-Work e con due triple di Policari tocca addirittura il 17: 37-20. Ragusa prova a riordinare le idee affidandosi ad Hampton, ma Faenza è cinica nel colpire i tentativi di rimonta arrivando all’intervallo avanti 45-38. La tenuta mentale delle manfrede si vede soprattutto nel terzo periodo, quando si vedono recuperare punti fino al 47-43 ritornando poi avanti 58-47 grazie a due triple di Moroni. Poi però cambia il copione: Ragusa aumenta l’aggressività e l’episodio decisivo arriva a 30’’ dalla sirena. Policari commette il quinto fallo e Hampton dalla lunetta firma il 55-58.

È la svolta del match perché le siciliane acquistano fiducia, Faenza cala vistosamente segnando 2 soli punti nei primi 5’ dell’ultimo quarto, trovandosi sotto 62-63 a 5’40’’ dalla fine. La Passalacqua allunga con la tripla di Ostarello (71.64) poi a chiudere i giochi è Romeo con 7 punti consecutivi per il 79-71 a 48’’ dal termine.

L’E-Work esce comunque a testa alta, ma questo ko ha il sapore di una grandissima occasione persa.

La classifica: Schio 42, Virtus Bologna 38, Venezia 36, Sassari 34, Geas Sesto San Giovanni 26, Ragusa e Campobasso 24, ù San Martino 18, Crema 16, Moncalieri 14, Faenza 12, Lucca 8, San Giovanni Valdarno 6, Brixia 4. Oggi: Sesto S. Giovanni-Sassari; Moncalieri-S. Giovanni Valdarno; Venezia-Bologna; Schio-Lucca.

l.d.f.