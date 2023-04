E-Work con pile scariche Solo la testa può salvarla

E adesso la salvezza diventa soprattutto una questione ‘di testa’. L’E-Work vista lunedì in gara 2 a San Giovanni Valdarno è stata bocciata su tutti i fronti e il dato più allarmante è che venerdì al PalaBubani in gara 3 (ore 20.30) serviranno tante energie mentali per vincere e al momento le faentine non le hanno. In Toscana si è avuto la conferma che il problema non era Simona Ballardini, ma le giocatrici, scioltesi come neve al sole davanti alle prime difficoltà, questa volta con l’aggravante di essersi palesemente ‘mandate a quel paese’ durante la partita, a testimonianza che i problemi non sono solo di natura tecnica. Ovviamente in questo frangente coach Sferruzza non può fare nulla. Incredibile sono state le 22 palle perse, molte in maniera banale, con la squadra che ha mostrato di essere molte volte con la testa altrove, trovandosi a subire il gioco di una avversaria che ha solamente messo in campo più aggressività senza giocare una partita sopra le righe. San Giovanni Valdarno ha infatti tirato con il 33% mentre le faentine con il 29%, percentuali non certo positive, ma che sono state oro per un roster che non ha punti nelle mani e che ha sempre oscillato tra i 61 e i 62 di media durante la stagione. D’accordo, ha ritrovato Garrick che ne ha messi subito 19 con un 88 dalla lunetta nel finale, ma il potenziale offensivo delle toscane è davvero basso. L’E-Work dovrà quindi per prima cosa ritornare ad alzare le medie realizzative, anche perché nella gestione Sferruzza se si escludono i 72 segnati a Lucca, ha sempre viaggiato a 59 di media. A San Giovanni Valdarno l’attacco ha prodotto soltanto 53 punti, 17 dei quali di Kunaiyi-Akpanah, con altre protagoniste annunciate come Hinriksdottir o Davis (positiva in gara 1) che ne hanno messi soltanto 2. Incredibile l’involuzione di Policari, che oltre a segnare soltanto una tripla, è stata troppo nervosa, prendendosi un fallo tecnico per proteste nella fase calda dell’incontro. Per fortuna lo sport spesso concede una seconda chance e l’E-Work l’avrà venerdì, match da non fallire per evitare di dover giocarsi la salvezza in un altro turno playout contro Moncalieri o Lucca, anche loro arrivate alla ‘bella’. Per conquistare la permanenza in A1 in gara 3 serviranno un cambio di mentalità da parte di tutte le giocatrici, che hanno fatto capire che loro come lo staff e la dirigenza non vedono l’ora che questa stagione termini il prima possibile.

Luca Del Favero