E-Work, con Sassari è fatale l’ultimo quarto. Inutili i 32 punti di Kunaiyi-Akpanah

E-Work Faenza

70

B.di Sardegna Sassari

83

E-WORK FAENZA: Franceschelli, Kunaiyi-Akpanah 32, Moroni 4, Cupido 2, Policari 5, Georgieva, Hinriksdottir 12, Baldi 3, Egwoh ne, Davis 10, Campisano 2. All.: Ballardini.

BANCO DI SARDEGNA SASSARI: Toffolo 6, Mazza ne, Carangelo 13, Arioli ne, Gustavsson 29, Makurat 12, Thomas 6, Tiburcio Martinez ne, Holmes 15, Ciavarella 2. All.: Restivo

Arbitri: Caforio – Roiaz – Grappasonno

Note. Parziali: 16-19; 34-39; 54-63. Tiri da 2: FA: 2253, SS: 2653; Tiri da 3: FA: 314, SS: 611; Tiri liberi: FA: 314, SS: 1316; Rimbalzi totali: FA: 44, SS: 36.

Un incredibile crollo nell’ultimo quarto costa all’E-Work la sconfitta con Sassari, anche se ad essere sinceri, le sarde avrebbero vinto ugualmente dato che hanno sempre condotto i giochi. Peccato comunque per le faentine che dal lato dell’orgoglio non sono state da meno delle avversarie per trenta minuti, poi però si sono spente anche perché se ci si appoggia soltanto a Kunaiyi-Akpanah (32 punti e 21 rimbalzi per lei) è quasi impossibile vincere le partite contro simili squadre.

Ritmi alti, anche troppo, e così il primo quarto diventa la ‘fiera’ delle palle perse e degli errori da entrambe le parti. Sassari passa subito a comandare sul 15-9 grazie alle palle recuperate che diventano canestri segnati in transizione. L’E-Work nonostante le basse percentuali offensive ricuce il gap con Kunaiyi-Akpanah fino al 16-19 con cui si chiude il primo quarto. Sassari decide di attaccare il canestro per guadagnare liberi e proprio in questo modo raggiunge il 28-22. Per fortuna ci pensa Kunaiyi-Akpanah a caricarsi sulle spalle l’attacco, mettendo a referto ben 19 punti nel solo primo tempo. La pivot nigeriana firma il 34-37, ma nel finale Gustavsson realizza il 39-34 con cui si arriva al riposo. L’E-Work rientra in campo con il giusto piglio e raggiunge il 39-39, ma Sassari reagisce da grande squadra mostrando una incredibile forza mentale ogni volta che Faenza prova a rifarsi sotto. La Dinamo vola così sul 58-47 con una tripla di Holmes, nel momento in cui Kunaiyi-Akpanah si siede giustamente in panchina per rifiatare. Il terzo quarto termina comunque con le manfrede sotto 54-63, ma è un fuoco di paglia. Sassari spinge sull’acceleratore con Makurat e Gustavsson e a mettere il punto esclamativo è Carangelo per il 71-56 dopo soli 2’30’’, vantaggio che raggiunge anche il 75-56. Faenza crolla dal lato mentale smettendo di difendere e attaccare e così Sassari può limitarsi a gestire negli ultimi 6’30’’ vincendo 83-70.

Luca Del Favero