E-Work, con Venezia non c’è storia

E-Work Faenza

71

Umana Venezia

102

E-WORK FAENZA: Franceschelli 2, Kunaiyi-Akpanah 12, Moroni 2, Cupido 17, Policari 13, Georgieva 4, Hinriksdottir 8, Baldi 6, Egwoh 2, Davis 5. All.: Ballardini.

UMANA VENEZIA: Villa 6, Delaere 7, Pan 6, Meldere 4, Cubaj 7, Madera 6, Yasuma 7, Fassina 16, Shepard 15, Kuier 28. All. Mazzon

Arbitri: Moretti – Morassutti – Mottola Note. Parziali: 14-23; 37-45; 52-75. Tiri da 2: FA: 1836, VE: 2740; Tiri da 3: FA: 824, VE: 1016; Tiri liberi: FA: 1115, VE: 1824; Rimbalzi totali: FA: 29, VE: 31.

Si chiude con un pesante ko il 2022 dell’E-Work, sconfitta da Venezia con un eloquente 102-71. Un passivo maturato negli ultimi 15’ ovvero da quando le faentine crollano dopo che erano ritornate in partita con una grande rimonta. Più che il risultato, il vero problema è che ancora una volta l’E-Work ‘regala’ due straniere alle avversarie: Niedzwiedzka, che ha già lasciato Faenza dopo aver rescisso il contratto, e soprattutto Davis, ancora una volta ‘spettatrice non pagante’ del match. Nel 2023 urge che la guardia newyorkese ritorni ad essere decisiva come ad inizio stagione. Venezia invece recupera Pan e Shepard, la miglior realizzatrice del campionato assente nelle ultime tre gare per infortunio, ma deve fare a meno di Santucci. L’E-Work non mostra timore reverenziale nei confronti della seconda della classe e pur soffrendo risponde colpo su colpo a Venezia che impone subito ritmi alti e un’ottima difesa. La maggiore fisicità delle venete permette a Kuier di spadroneggiare nell’area pitturata anche se tutto sommato il match viaggia in equilibrio.

La svolta arriva quando Policari commette tre falli in due minuti dovendo sedersi in panchina, facendo perdere a Faenza una sua pedina fondamentale nello scacchiere tattico. L’Umana ne approfitta e allunga fino al 23-14 di fine primo quarto. Faenza questa volta non regge l’urto e sbaglia troppo in attacco, mentre Venezia inizia a segnare anche da tre punti. Due triple consecutive di Kuier (19 punti per lei nel primo tempo) fanno volare le orogranata sul 34-16, ma l’E-Work non ci sta. La difesa diventa più pressante e Cupido si carica sulle spalle la squadra trovando punti e preziosi tiri liberi, ben aiutata da Hinriksdottir e da Kunaiyi-Akpanah, autrice della tredicesima ‘doppia-doppia’ in quattordici gare di campionato. L’inerzia passa nelle mani dell’E-Work che accorcia fino al 37-45 dell’intervallo grazie a Cupido: per lei sono ben 13 i punti nel quarto. Il magic moment faentino continua e ancora la play fa infiammare il PalaBubani regalando il 54-48. Un -6 che è però l’inizio della fine per l’E-Work. Una lunga serie di errori al tiro e di palle perse, inaugurate da Davis che si palleggia su un piede, permette all’Umana di piazzare un break di 9-0 in 2’ andando sul 63-48 per poi volare a fine quarto sul 75-52. Un parziale dovuto ad un crollo fisico e mentale dell’E-Work assolutamente inaspettato per come aveva giocato i primi 25’. Gli ultimi dieci minuti si giocano solo per le statistiche.

Luca Del Favero