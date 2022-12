E-Work, contro Venezia per risalire la china

Senza paura e finalmente con il morale alto e la classifica che sorride. L’E-Work si prepara ad affrontare l’ultimo impegno del 2022 considerata tra quelli ‘proibitivi’ almeno sulla carta. Alle 20.30 arriverà al PalaBubani l’Umana Venezia, seconda della classe insieme alla Virtus Bologna, e intenzionata a giocarsi proprio con le felsinee un posto nella finale scudetto contro Schio. Faenza si presenta all’appuntamento forte delle due vittorie consecutive con Crema e Lucca che sono state più che corroboranti per anima e corpo e potranno sfruttare nel migliore dei modi il match con Venezia per prepararsi al trittico di scontri diretti con Moncalieri, Brescia e San Giovanni Valdarno, tutti da non fallire. "Stiamo trovando un equilibrio tattico da quando Policari gioca da ala grande – sottolinea coach Simona Ballardini – e i recenti risultati stanno dimostrando che siamo sulla strada giusta. Se ripenso all’andata di sicuro abbiamo lasciato per strada punti alla nostra portata sfuggitici nei secondi finali delle partite, ma questo deve far aumentare la fiducia nei nostri mezzi per farci avere ancora più stimoli nel girone di ritorno che inizia con una partita davvero difficile. L’Umana è forte e la dobbiamo affrontare con il giusto atteggiamento poi ci saranno tre gare da vincere per migliorare la nostra classifica". Venezia, club nel quale Ballardini ha militato dal 2008 al 2010, è una di quelle squadre che piace maggiormente all’allenatrice faentina per il suo spirito. "Il punto di forza di Venezia è che le giocatrici si divertono in campo e lo si vede ad ogni partita. Questa è una grandissima qualità che permette loro avere grande serenità in ogni partita e di affrontare al meglio i momenti difficili. Rispetto alla gara d’andata che abbiamo perso 69-81 ora giocano meglio e hanno un gruppo davvero unito con molte individualità importanti".

Shepard, la miglior realizzatrice del campionato con 18.9 punti di media, "ha saltato per un infortunio muscolare le ultime partite e potrebbe non esserci, ma una sua assenza non diminuirebbe il valore del roster. Santucci e la play giapponese Yasuma sono bravissime a dare alla squadra un gioco veloce poi ci sono Villa che è imprevedibile, la guardia Delaere e la lunga Kuier. Tutto il gruppo è di grande livello e quindi bisognerà affrontare molto bene la partita dal lato mentale e non avere nessun calo nei quaranta minuti".

Quella di oggi potrebbe essere l’ultima volta di Niedzwiedska in panchina, non utilizzata da alcune partite tra problemi fisici e scelte tecniche. La società sta trattando la risoluzione del contratto e difficilmente arriverà qualcuna al suo posto (salvo occasioni che presenterà il mercato) con il ruolo di decima che toccherà a Georgieva.

Luca Del Favero