E-Work, inizia il mese della verità La salvezza passa oggi da Ragusa

Niente calcoli e pensare soltanto a vincere più partite possibili. Inizia questa sera alle 20.30 da Ragusa l’ultimo mese di regular season dell’E-Work, chiamata a compiere una vera e propria missione impossibile per centrare il nono posto, ovvero la salvezza diretta, distante quattro punti. Le faentine dovranno infatti vincere e sperare nei risultati delle avversarie, ma paradossalmente per evitare i playout potrebbe non bastare fare bottino pieno. L’E-Work deve dunque concentrarsi soltanto sul match odierno che l’attende in casa della Passalacqua, formazione con 22 punti, ma tra le delusioni del campionato. Visto il potenziale, la squadra avrebbe potuto occupare una posizione di classifica migliore, ma proprio per questo motivo è il classico avversario di cui non ci si può fidare.

Faenza dovrebbe essere al completo potendo di nuovo contare su Policari, fermatasi domenica scorsa per una tendinite ad un ginocchio, ma allenatasi da inizio settimana. Sotto i riflettori c’è ovviamente Davis, impalpabile nelle ultime uscite, e chiamata ad un grande finale di stagione. "Ragusa sarà da affrontare con la massima determinazione – sottolinea coach Simona Ballardini – e rispetto alle ultime gare dovremo avere maggiore aggressività. All’andata la incontrammo dopo il cambio di allenatore e perdemmo con largo scarto, ma in questa occasione vogliamo giocarcela fino in fondo pur conoscendone le loro grandi qualità. Ha tante giocatrici esperte e con punti nelle mani come l’ala Hampton, e Anigwe, connazionale di Kunaiyi-Akpanah e seconda rimbalzista del campionato proprio dietro di lei, e poi bisognerà vedere se recupereranno Vitola. Tutto il gioco passa dalle mani della playmaker Romeo che insieme a Dotto e Attura forma un ottimo terzetto di italiane. Come sempre non vogliamo partire battute, ma bisognerà non essere altalenanti".

Ragusa, che non avrà la lituana Juiskaite fratturatasi ad una clavicola in nazionale a metà febbraio, è reduce dalle sconfitte con Sassari e Crema e pur essendo di tutt’altro livello rispetto a Faenza, ha la sua stessa attitudine a perdere la concentrazione durante le partite. Un aspetto del match che l’E-Work dovrà sfruttare, perché in questo momento la squadra di coach Lardo, commissario tecnico anche della nazionale, non pare imbattibile. Intanto ha salutato Faenza Egwoh, ai margini della rotazioni con l’arrivo di Campisano: la pivot è scesa in serie B al Jolly Basket Livorno.

Luca Del Favero