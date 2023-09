E-Work, la preseason si conclude con un ko. Ora c’è il debutto in campionato con Brescia L'E-Work Faenza perde 61-80 contro Sesto San Giovanni in preseason. Pochi punti segnati e troppi concessi a rimbalzo sono i principali problemi da risolvere prima del debutto in campionato. Dixon è l'ago della bilancia del gioco.