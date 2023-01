E-Work, la via per la salvezza inizia stasera

Tre settimane per riscrivere la stagione. Inizia oggi al PalaBubani il trittico di scontri diretti che potrebbe lanciare l’E-Work verso il nono posto, ovvero la salvezza diretta. Si parte alle 20.30 con l’Akronos Moncalieri, avanti di quattro lunghezze e attualmente nona della classe, poi ci sarà la trasferta a Brescia domenica 15 e il match interno con San Giovanni Valdarno sabato 21. Fondamentale sarebbe non solo battere le piemontesi, ma ribaltare anche il -3 dell’andata, match perso al supplementare a causa di uno dei tanti episodi sfortunati che hanno accompagnato le faentine per tutta la stagione.

"Stiamo lavorando bene e siamo pronte ad affrontare partite importanti e difficili – sottolinea coach Simona Ballardini –. Alla mia squadra chiedo di essere meno diligente nel mettere in pratica gli schemi, provando anche soluzioni differenti in base alla lettura delle difese avversarie, osando quindi di più in attacco. Inoltre voglio vedere quella determinazione che spesso non abbiamo, perché soprattutto in sfide come quella con Moncalieri è l’atteggiamento a fare la differenza".

Rispetto al match dell’andata, Moncalieri avrà molti volti nuovi. A causa di problemi fisici non ci saranno Tagliamento e Sagerer, rimpiazzate dalla pivot Trehub e dalla playguardia Sklepowicz, ma non è cambiata la sua filosofia di gioco. "Moncalieri gioca una pallacanestro molto aggressiva con tutte le giocatrici che lottano su ogni pallone dal primo all’ultimo minuto mostrando di voler vincere ad ogni costo".

Il loro gioco, prosegue Ballardini nella sua analisi, "passa dalla guardia Mitchell e dalla pivot Westbeld, due ottime atlete che spesso colpiscono con il pick and roll, ma anche le loro compagne sono brave a farsi trovare pronte e a dare il loro contributo. Dovremo stare molto attente a Sklepowicz, tiratrice che può farci molto male se è in giornata positiva".

Sorvegliata speciale sarà Jori Davis, in fase calante nell’ultimo periodo: da lei ci si aspetta un pronto riscatto e una prestazione maiuscola come quelle avute a inizio stagione. "Jori la vedo serena e in questo periodo sta avendo qualche problema fisico. Ha una infiammazione al tendine del flessore e non è semplice giocare in quelle condizioni, perché è un infortunio molto fastidioso, ma lei sta stringendo i denti. Il fatto che il suo minutaggio si sia abbassato è anche merito delle compagne che sono molto cresciute nelle ultime settimane. Sono comunque certa che contro Moncalieri giocherà una grande partita". Il costo del biglietto intero per la gara di questa sera è di 10 euro; ridotto 8.

Luca Del Favero