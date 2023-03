E-Work, l’imperativo è vincere

Come una finale. L’E-Work si giocherà oggi alle 18 gran parte della sua stagione in casa della Gesam Lucca, gara che potrebbe regalarle una buona posizione nella griglia playout o farle aumentare i dubbi e le paure in vista degli spareggi salvezza. Vincendo infatti le faentine aggancerebbero in classifica proprio Lucca, con cui avrebbero lo scontro diretto a favore, e sarebbero due gli scenari possibili. Il 10° posto con un arrivo a pari punti insieme anche a Moncalieri (che dovrà però perdere in casa con Ragusa) o l’undicesimo in caso di vittoria delle piemontesi. Con una sconfitta invece l’E-Work finirebbe dodicesima e avrebbe il fattore campo a sfavore nel primo turno degli spareggi. Nonostante la posta in palio sia alta, è chiaro che l’umore in casa faentina sia ai minimi termini viste le otto sconfitte consecutive. Lucca è invece reduce da cinque vittorie nelle ultime nove.

"Ci manca la vittoria che ridarebbe entusiasmo al gruppo e ci farebbe uscire dal momento difficile – sottolinea coach Giovanni Sferruzza -. Contro Crema la squadra ha lottato, ma non è riuscita a gestire al meglio alcune situazioni ed è arrivata la sconfitta. Dal lato tecnico qualche miglioramento c’è stato e ora bisogna avere maggiore attenzione e tranquillità nelle fasi delicate della gara. In questi giorni abbiamo lavorato bene nella massima tranquillità e ho visto una tensione positiva in vista della trasferta a Lucca". Anche le toscane si giocheranno molto essendo in corsa per lo stesso obiettivo dell’E-Work. "Lucca è più imprevedibile di Crema – continua –, perché si basa sulle giocate delle singole avendo molto talento. Morrison è un ottimo terminale offensivo e un grande apporto lo danno anche Treffers e Tulonen sotto canestro, poi c’è la nuova arrivata Lisowa Mbaka. Anche il gruppo delle italiane riesce ad essere protagonista, permettendo di avere ampie rotazioni e molte soluzioni tattiche. Fondamentale sarà l’atteggiamento: dovremo essere concentrati ed imporre il nostro ritmo per mantenere un rendimento costante evitando gli alti e bassi e non adattarci al loro gioco. Contro un simile avversario sarebbe molto pericoloso". Con San Giovanni Valdarno, certa del tredicesimo posto, restano da stabilire i piazzamenti di Moncalieri, Lucca e Faenza, poker di squadre che si affronteranno nel primo turno playout in programma il 5,10 e 14 aprile.

Luca Del Favero