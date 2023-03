E-Work, l’impresa sfuma al supplementare

E-Work Faenza

73

Sesto San Giovanni

82

dopo un tempo supplementare

E-WORK FAENZA: Franceschelli, 2 Kunaiyi-Akpanah 7, Moroni 11, Cupido 5, Policari 14, Georgieva ne, Hinriksdottir 13, Baldi 2, Davis 15, Campisano 4. All.: Ballardini.

ALLIANZ SESTO SAN GIOVANNI: Dotto 7, Moore 25, Begic 15, Arturi ne, Gorini 11, Bestagno, Tava ne, Trucco 6, Panzera 10, Holmes 8. All.: Zanotti

Arbitri: Pazzaglia – Morassutti – Lanciotti

Note. Parziali: 26-17; 45-37; 56-54; 70-70. Tiri da 2: FA: 1941, SE: 2438; Tiri da 3: FA: 828, SE: 619; Tiri liberi: FA: 1116, SE: 1621; Rimbalzi totali: FA: 34, SE: 40. Uscite per falli: Dotto e Policari. Espulsa Ballardini al 43’ per doppio tecnico per proteste

Se non è una maledizione poco ci manca. L’E-Work vede sfuggire di mano una vittoria meritata contro Sesto San Giovanni, comandando per 39’ per poi crollare al supplementare dove arriva senza energie. Un vero peccato, anche perché questo risultato rende ancora più difficile la corsa al nono posto, distante 6 punti con soltanto 3 gare da giocare: domenica in caso di ko a San Martino di Lupari le faentine saranno matematicamente nei playout.

Davis trascina un’ottima E-Work scesa in campo con la giusta aggressività soprattutto difensiva. Dieci suoi punti regalano il 20-13, vantaggio che poi tocca anche il 26-15. Sesto San Giovanni riordina le idee e si porta sotto 25-26 poi Faenza reagisce e chiude il primo tempo avanti 45-37 grazie ad un canestro in contropiede di un’ottima Hinriksdottir, autrice anche di tre triple. Attimi di panico tra il pubblico ci sono stati al 19’ quando Kunaiyi-Akpanah corre negli spogliatoi toccandosi il braccio dopo un colpo subito: per fortuna è una semplice contusione, ma nel secondo tempo non riesce ad incidere mostrando di essere a corto di energie.

Tutto quello di buono che l’E-Work aveva costruito nel primo tempo viene dilapidato nei primi quattro minuti del terzo quarto dove Sesto San Giovanni impatta grazie ad un break di 8-0 (45-45). Per fortuna ci pensa Moroni con 9 punti consecutivi a riportare avanti l’E-Work che tocca anche il 54-47 prima di una colossale ‘dormita offensiva’ nel finale che porta alla tripla di Moore allo scadere per il 54-56. È il preludio ad un incredibile black out offensivo dell’E-Work che regala il primo vantaggio a Sesto San Giovanni a 1’46’’ dalla fine (68-66). Un errore difensivo grossolano potrebbe costare il match a 46’’ quando Moore firma il 70-68 ma Moroni regala il supplementare. L’E-Work si presenta all’overtime stanca fisicamente e non riesce a costruire nulla in attacco, il Geas piazza subito un 5-0 con Gorini e Begic (75-70 a 3’21’’) e tanto basta, perché Faenza segna solo 3 punti in cinque minuti. Da segnalare l’espulsione di Ballardini per doppio tecnico per proteste, il secondo decisamente troppo fiscale.

Gli altri risultati. San Giovanni Valdarno – Campobasso 76-88; Virtus Bologna – Ragusa 84-65; Sassari – San Martino di Lupari 71-61; Lucca – Moncalieri 78-60; Brescia – Crema 64-84. Questa sera: Venezia – Schio.

Classifica: Schio 44; Virtus Bologna 42; Venezia e Sassari 36; Sesto San Giovanni 30; Campobasso 26; Ragusa 24; Crema e San Martino di Lupari 18; Moncalieri 14; Faenza 12; Lucca 10; San Giovanni Valdarno 8; Brescia 4.

Luca Del Favero