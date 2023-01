E-Work mette a tappeto Moncalieri Vinto il primo scontro salvezza

E-Work Faenza

72

Akronos Moncalieri

62

E-WORK FAENZA: Franceschelli 2, Kunaiyi-Akpanah 19, Moroni 2, Cupido 8, Policari 12, Georgieva, Hinriksdottir 14, Baldi 2, Egwoh, Davis 14. All.: Ballardini.

AKRONOS MONCALIERI: Trehub 2, Cherubini ne, Landi 3, Reggiani 19, Sklepowicz 2, Katshitshi 6, Westbeld 13, Mitchell 11, Salvini 4, Nicora ne, Jakpa, Giacomelli. All.: Spanu.

Arbitri: Lanciotti, Foti, Marconi.

Note - Parziali: 18-20; 35-37; 54-53. Uscita per falli: Reggiani.

Vittoria doveva essere e vittoria è stata. E per di più è stata ribaltata anche la differenza canestri. L’E-Work conquista un successo d’oro con Moncalieri che la rilancia nella corsa al nono posto, occupato proprio dalle piemontesi, distante soltanto due punti. In un match che è stato la ‘fiera dell’errore e delle palle perse’ a vincere è stata la squadra che ha mostrato maggiore lucidità nel finale e che ci ha sempre creduto. L’E-Work gioca un primo tempo ben al di sotto delle sue potenzialità, perdendo incredibili palloni e sbagliando canestri da ogni posizione, con l’aggravante di affrettare molte azioni offensive. Moncalieri comanda sin da subito i giochi toccando anche il 26-18, ma Faenza ha il merito di restare sempre in scia anche se in attacco la sola a segnare è Kunaiyi-Akpanah (14 per lei nei primi venti minuti). Per fortuna anche Moncalieri ha le polveri bagnate e così l’E-Work rosicchia punti fino ad agganciare le avversarie (35-35) e ad arrivare all’intervallo sotto 35-37. Il copione non cambia neanche al rientro in campo. L’E-Work sbaglia e Moncalieri ne approfitta andando sul 43-37 poi a dare la sveglia è Hinriksdottir con due triple consecutive per il pareggio. È la fiammata decisiva. Davis torna ad essere protagonista, la squadra domina a rimbalzo e Cupido mette il punto esclamativo segnando il 54-48. Moncalieri prova a ritornare sotto fino al 58-62, ma è un fuoco di paglia, perché Faenza non perde lucidità e quando poi esce Reggiani, la migliore delle ospiti, cala definitivamente il sipario. L’E-Work è bravissima nel finale a sfruttare i tanti liberi e a vincere 72-62, ribaltando il -3 dell’andata, conquistando una vittoria che può averle dato la svolta alla stagione.

Luca Del Favero