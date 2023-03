E-Work, ora serve una reazione d’orgoglio

E adesso che gli alibi sono finiti, la parola passa alle giocatrici. La prima uscita dell’E-Work targata Sferruzza sarà alle 18 al PalaBubani contro la Parking Graf Crema e tutti si aspettano una reazione d’orgoglio da parte della squadra, chiamata a sfruttare le ultime due gare di campionato per evitare il dodicesimo posto che significherebbe non avere il fattore campo a favore nel primo turno playout. Faenza deve prendere esempio proprio da Crema.

Dopo la sconfitta con le manfrede dello scorso dicembre ha inanellato 8 vittorie in 12 partite, ruolino di marcia che le ha permesso di lasciare i bassifondi della classifica e di volare all’ottavo posto, tanto da essere in corsa per i playoff.

Miracolo sportivo? Assolutamente no: le lombarde hanno ‘semplicemente’ giocato con grinta e determinazione senza mai risparmiarsi mostrando di avere carattere. Un atteggiamento che se si fosse visto anche a Faenza ora la classifica sarebbe ben diversa. Intanto circola voce che nella prossima stagione l’allenatore dell’E-Work sarà Mirco Diamanti, esperto coach che nel suo lungo palmares vanta lo scudetto vinto nel 2017 con Lucca. Curioso è che abbia condotto proprio Crema in serie A1 lo scorso giugno vincendo tutte le partite del campionato.

In questa stagione era a Ragusa, avventura terminata a novembre con le sue dimissioni. "Crema è una squadra in forma – sottolinea Sferruzza – che fa dell’aggressività e dell’organizzazione di gioco la sua forza. D’Alie è la sua giocatrice chiave, una playmaker che è quasi una allenatrice in campo, poi ci sono la pivot Kaba e la guardia Dickey che sanno sempre essere decisive. Senza dimenticare il gruppo delle italiane, brave a farsi trovare pronte quando chiamate in causa per dare il loro contributo. Dobbiamo entrare in campo con la giusta mentalità e convinti dei nostri mezzi, ricordandoci che all’andata abbiamo vinto, e dovremo mostrare grande attenzione per tutti i quaranta minuti, compiendo un passo avanti importante soprattutto nell’interpretazione della partita".

Fondamentali per l’E-Work saranno anche i risultati di Moncalieri (avanti di due punti) e Lucca (pari alle manfrede), dirette concorrenti nella lotta al decimo posto.

Le piemontesi avranno un impegno proibitivo a Campobasso, mentre le toscane batteranno con tutta probabilità la già retrocessa Brescia: in caso di ko delle faentine potrebbe quindi esserci il sorpasso ad una settimana dallo scontro diretto in Toscana.

Luca Del Favero