E-Work, Policari e Campisano in azzurro agli Europei

Ci sono anche due atlete dell’E-Work nella lista delle 24 atlete preconvocate dal commissario tecnici Lino Lardo per l’Europeo che si terrà a giugno in Slovenia e in Israele. Sono Elisa Policari (a sinistra) e Sierra Campisano, arrivata in prestito a febbraio da Schio, entrambe già certe di lasciare Faenza nella prossima stagione. Di questo gruppo ne resteranno 16 che prenderanno parte alla rassegna continentale. La nazionale si radunerà a Roma e sosterrà cinque amichevoli prima dell’esordio all’Europeo, previsto per il 15 giugno a Tel Aviv contro la Repubblica Ceca: il 24 e il 25 maggio prime amichevoli con Cina e Spagna al torneo di Vigo, 3 e 4 giugno le partite con Croazia e Grecia ad Atene e poi l’ultimo impegno a Pordenone l’11 giugno contro la Germania. Il 13 la partenza per Israele. Intanto la dirigenza dell’E-Work sta continuando a lavorare per pianificare la prossima stagione che, salvo imprevisti, dovrebbe portare ad una squadra dall’età media molto bassa allenata da Paolo Seletti, impegnato in questi giorni nei playoff di serie A2 con Costa Masnaga. Una scelta che porterà Faenza a limitare i costi e a poter così restare nella massima serie evitando una autoretrocessione in A2 o la vendita del titolo di A1.