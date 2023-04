E-Work, quanti rebus

Neanche il tempo di festeggiare la salvezza che l’E-Work sta programmando il futuro e non è un mistero che all’orizzonte non ci sia il sereno. La squadra rischia seriamente di dover rinunciare alla serie A1 se non troverà il budget per sostenere la prossima annata sportiva. Il problema e che sarà sicuramente ridotto rispetto a quello del 202223 e che cresceranno i costi federali di ingaggio e tesseramento e gli obblighi fiscali. La dirigenza ha un mese per trovare le risorse necessarie per iscriversi a luglio e nessuno vuole pensare in negativo, ma è chiaro che il club abbia già un piano A e un piano B, anzi, un piano A1 e un piano A2.

In caso di autoretrocessione in A2 o in un campionato inferiore (la società avrà comunque il titolo di B Regionale che conquisterà tra poche settimane visto che sta dominando il campionato di C) l’allenatore sarebbe Giovanni Sferruzza, che in ogni caso sarà confermato. Se sarà serie A1, due sono le idee della dirigenza, considerando che il roster sarà low cost e dunque formato da giovani. La prima è Paolo Seletti, classe 1979 alla guida di Costa Masnaga in A2 con cui disputerà i playoff nei prossimi giorni, e la seconda è Lorenzo Serventi, reduce dall’esperienza a San Martino di Lupari. È invece tramontata l’ipotesi Mirco Diamanti. Seletti sarebbe la scelta migliore, perché riuscirebbe a far rendere al massimo una squadra giovane e poco esperta a costi contenuti. Artefice del ‘miracolo’ Magika Castel San Pietro, portata dalla B Regionale alla finale di A2 con molte giocatrici del vivaio tra le quali c’era Franceschelli, Seletti si è messo in mostra la scorsa stagione in A1 con Costa Masnaga raggiungendo i playoff, poi quest’anno è stato costretto a ripartire dall’A2 visto che il club ha deciso di scambiare il diritto sportivo con Brescia.

Serventi è invece un tecnico con una lunghissima esperienza che non ha mai nascosto di amare la piazza faentina sin dai tempi del Club Atletico. Dopo gli ottimi risultati ottenuti a San Martino di Lupari ora cerca un’altra piazza da rilanciare e pure lui è bravo con le giovani, ma per averlo occorrerebbe presentargli un progetto pluriennale. Riguardo alle giocatrici, tutte in vacanza tranne Egwoh che terminerà la stagione a Livorno in B, se ne andranno Kunaiyi-Akpanah e Davis e potrebbe restare Hinriksdottir. Tra le italiane Franceschelli e Baldi sono in odore di rinnovo, mentre Cupido potrebbe rimanere in caso di A1. Vestirà ancora la maglia manfreda, Georgieva, con cui Faenza e la Stella Azzurra Roma rinnoveranno il prestito. Uno scenario più chiaro si avrà tra qualche settimana e nel frattempo i tifosi incrociano le dita.

Luca Del Favero