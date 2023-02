E-Work, Schio è insuperabile La capolista non brilla ma vince

E-Work Faenza

70

Famila Schio

89

E-WORK FAENZA: Franceschelli, Kunaiyi-Akpanah 7, Moroni 7, Cupido 11, Policari 7, Georgieva 10, Hinriksdottir 14, Baldi 11, Egwoh ne, Davis 3. All.: Ballardini.

FAMILA SCHIO: Mabrey 19, Bestagno 9, Sottana, Verona 9, Howard 10, Crippa, Keys 8, Penna 10, Zahui 14, Ndour 10. All.: Dikaioulakos

Arbitri: Martellosio – Perocco – Consonni

Parziali: 17-26; 42-52; 59-67.

Note: Tiri da 2: FA: 1837, SC: 2031; Tiri da 3: FA: 827, SC: 1123; Tiri liberi: FA: 1016, SC: 1624; Rimbalzi totali: FA: 34, SC: 32. Uscite per falli: Kunaiyi-Akpanah e Ndour

L’E-Work cade contro una ‘svogliata’ Schio, determinata e ‘cattiva’ soltanto nell’ultimo quarto, lottando comunque fino all’ultimo e mostrando grande carattere. Le faentine non sfigurano, ma il ko cambia la classifica, perché ora al nono posto con l’E-Work, oltre a Moncalieri, travolta dalla Virtus Bologna, c’è anche Crema, che ha battuto Sesto San Giovanni. Una tripla di Baldi regala all’E-Work l’unico vantaggio del match (3-0) poi Schio si sveglia e Faenza inizia a perdere palloni. Mabrey guida il break di 12-0 in poco più di un minuto che regala il 17-5 ospite. Il Famila trova canestri con tutte le giocatrici toccando il 22-9, l’E-Work non molla e piazza piccoli parziali che però non cambiano l’inerzia del match. I primi dieci minuti si chiudono con Schio avanti 26-17, ma la notizia negativa è la prestazione di Davis sedutasi in panchina dopo soli 2’30’’ dopo aver perso tre palloni e non più rientrata nel primo tempo. Il Famila capisce che anche giocando al piccolo trotto sbancherà il PalaBubani, ma si rilassa troppo e non fa i conti con l’E-Work che con grande orgoglio si porta fino al -4 (34-38) con una tripla di Hinriksdottir.

Schio allora spinge sull’acceleratore e in poche azioni si vola sul 49-38. Il primo tempo finisce con l’E-Work che chiude in svantaggio con un più che onorevole 42-52. Il match riprende con tanti errori da entrambe le parti e con Schio che resta sempre avanti di una decina di punti senza riuscire mai a dare il colpo del ko per merito delle faentine. Neanche sotto 50-67 l’E-Work si arrende: anzi, reagisce con un 7-0 portandosi sul 57-67 alla fine del terzo periodo. Schio decide allora che è arrivato il momento di far calare il sipario e piazza un break di 13-0 andando sull’80-59 al 36’. Finisce qui. L’E-Work perde 70-89: scarto troppo ampio per quello che ha mostrato il campo. Da sottolineare l’ottima prestazione di Georgieva, autrice di 10 punti, e la giornata negativa di Kunaiyi-Akpanah che soffre le lunghe avversarie e che per la seconda volta non raggiunge la ‘doppia-doppia’ di punti e rimbalzi. Il campionato di serie A1 si ferma per dare spazio alle nazionali, impegnate nelle qualificazioni agli Europei. L’E-Work ritornerà in campo sabato 18 febbraio alle 20.30 in casa con Sassari. Classifica: Schio 36; Virtus Bologna 34; Venezia 32; Sassari* 28; Sesto San Giovanni 24; Ragusa 22; Campobasso 20; San Martino di Lupari 16; Faenza, Moncalieri e Crema 12; Lucca 8*; San Giovanni Valdarno e Brescia 4. * una gara in meno

Luca Del Favero