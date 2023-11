E-Work, serve un’impresa: "Una partita proibitiva"

Si preannuncia come una missione più che impossibile quella che attende questa sera alle 20.30 l’E-Work impegnata al PalaBubani contro il Famila Schio. Le scledensi hanno un roster nettamente più forte e per rendersene conto basta un dato: la sua dodicesima giocatrice, la slovena Sivka classe 2005, è titolare in nazionale e ha come riserva Cvijanovic, la miglior realizzatrice delle faentine. A rendere l’impegno ancora più difficile sarà l’assenza di Tagliamento, attesa a giorni da esami medici di controllo per verificare le condizioni del polso destro infortunato (ha riportato una piccola frattura al radio) per poi iniziare a lavorare con il gruppo, perché senza di lei difficilmente l’E-Work potrà ripetere le prestazioni con Bologna e Venezia. "Schio è una squadra fuori categoria – sottolinea coach Paolo Seletti – e quindi sarà una partita proibitiva, ma comunque cercheremo come sempre di fare una bella figura. Ha un ottimo organico, è ben allenata e ci sarà bisogno di essere tattici e attenti per rompere i giochi che conosciamo bene grazie all’ottimo lavoro di scouting di Sferruzza. Con Battipaglia si è visto che l’assenza di Tagliamento è molto pesante nel nostro gioco, perché ha fatto abbassare sensibilmente le percentuali nel tiro da tre punti. Senza di lei tiriamo con il 27, ma soprattutto la sua presenza porta le avversarie a doverla sempre marcare perché può inventarsi in ogni momento una giocata importante. Se invece manca si possono concentrare sulle altre giocatrici e soprattutto sulla difesa nel pitturato, facendoci diventare di conseguenza più prevedibili. Anche stasera daremo il massimo, ma non nego che in questi giorni ci siamo concentrati più su noi stessi per correggere alcuni nostri errori come ad esempio le tante palle perse che ci tolgono fiducia".

Seletti pensa già al prossimo mese che sarà decisivo per il cammino dell’E-Work. "Useremo questa partita per migliorare perché dopo ci saranno cinque gare prima di Natale che decideranno il nostro futuro. Sfideremo tutte squadre di medio-alta classifica e dovremo cercare di vincerne qualcuna se vogliamo ancora sperare nel nono posto e quindi nella salvezza diretta. Se non ci riusciremo, dovremo con tutta probabilità iniziare a ragionare in ottica playout, a meno che non ribalteremo qualche pronostico nei prossimi mesi, altrimenti il girone di ritorno rischierà di essere una lunga attesa verso i playout decisivi". Oggi saranno tutte disponibili (Tagliamento potrebbe rientrare il 26 con Campobasso) Brossman sta recuperando dal problema alla schiena, Cvijanovic sta convivendo con un dolore al ginocchio e Spinelli è quasi pronta per avere un utilizzo regolare e non centellinato come nelle prime giornate.

Luca Del Favero