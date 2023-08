E-Work, si fa sul serio

È iniziata ieri mattina la stagione dell’E-Work, la terza consecutiva in serie A1. La squadra, pur essendo stata rivoluzionata (l’unica confermata è stata Franceschelli), ha le possibilità di essere la sorpresa del campionato e anche di puntare ai playoff visto che il livello delle avversarie si è abbassato e ci sarà maggiore equilibrio nella lotta salvezza, che resta comunque il primo obiettivo della società, da conquistare magari evitando i playout. L’E-Work di Seletti sta lavorando a ranghi completi aspettando Dixon, che si aggregherà alle compagne nei prossimi giorni, concentrandosi soprattutto sul lavoro atletico, sostenendo due sedute giornaliere: la mattina alla palestra Overcome e la sera al PalaBubani. La prima amichevole sarà domenica 3 settembre alle 19 al PalaBubani contro San Giovanni Valdarno (serie A2) e sempre a Faenza, l’E-Work affronterà Campobasso sabato 9 alle 18. Sabato 16 a Castel San Pietro ci sarà invece la sfida con la Virtus Bologna (ore 20) e il giorno successivo la gara a Mantova (A2) alle 18. L’ultimo impegno della preseason sarà al PalaBubani contro Sesto San Giovanni sabato 23 alle 18. Il campionato inizierà invece domenica 1 ottobre a Schio, sede dell’Opening Day, e ci sarà subito lo scontro diretto contro Brescia, gara in programma alle 18.30. Il turno di riposo dell’E-Work, dovuto al fatto che in serie A1 ci sono soltanto 13 squadre e non 14, sarà prima della sosta natalizia, ma la squadra di Seletti non potrà concedersi vacanze, perché il 30 dicembre giocherà la settima giornata di campionato a Ragusa e sempre in quel periofo è in programma il turno preliminare di Coppa Italia che vedrà coinvolte le classificate dal quinto al dodicesimo posto.