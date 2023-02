E-Work, Sierra Campisano in rampa di lancio

Se anche il campo confermerà le ottime impressioni di questi primi giorni, i tifosi si possono preparare a vedere Sierra Campisano già protagonista sabato sera contro Sassari. La pivot 26enne arrivata da Schio ha iniziato a lavorare con l’E-Work da lunedì e si è già inserita molto bene nel gruppo dal lato tecnico e caratteriale, confermando le ottime referenze che l’hanno sempre accompagnata in carriera. "Sierra si è subito dimostrata molto disponibile e carica per questa nuova avventura – sottolinea coach Simona Ballardini –. Oltre ad aver già fatto vedere le sue qualità di giocatrice si è anche inserita nello spogliatoio, mostrando un carattere molto aperto e socievole. Per caratteristiche credo sia più una pivot che un’ala grande, ma penso che giocherà anche al fianco di Kunaiyi-Akpanah soprattutto quando occorrerà avere fisicità sotto canestro. L’arrivo di Campisano non cambierà il ruolo di Policari che da ala grande sta rendendo molto bene, ma sarà un’importante aggiunta nel reparto in vista delle ultime sette gare di campionato". Ovviamente l’incognita riguarda il fatto che Campisano non gioca un partita ufficiale dallo scorso maggio, visto che Schio non l’ha mai tesserata nei mesi scorsi.

Dal lato fisico è comunque pronta e di sicuro le motivazioni per debuttare al meglio nel campionato italiano non le mancheranno. In vista della difficile, ma non impossibile, gara casalinga di sabato contro Sassari, l’E-Work si sta allenando dunque con grande determinazione e da ieri è al completo con l’arrivo di Hinriksdottir, impegnata fino a domenica scorsa con la sua Islanda nelle qualificazioni agli Europei.

La giocatrice ha chiuso con 6 punti nella sconfitta contro la Spagna per 34-88, ma è stata la quattordicesima realizzatrice delle qualificazioni con 17.7 punti di media, un bottino che conferma tutto il suo valore che ha spesso mostrato anche a Faenza. Il suo problema è la continuità di rendimento nell’arco della stessa partita e già con Sassari dovrà risolverlo, soprattutto in questo periodo in cui Davis sta vivendo un momento di involuzione e tutte le giocatrici sono chiamate a dare il loro contributo offensivo per non lasciare a Kunaiyi-Akpanah tutto il peso dell’attacco sulle sue spalle. Ospiti d’eccezione sabato al PalaBubani saranno gli atleti delle squadre di Dodgeball che domenica dalle 9.30 si sfideranno proprio nel palasport faentino in una tappa del campionato italiano di CSI di questa disciplina sportiva che per la prima volta si disputerà in terra manfreda.

Luca Del Favero