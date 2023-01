E-Work: "Tre vittorie in fila, ma non vogliamo fermarci qui"

Una rinascita dal sapore di salvezza diretta. L’E-Work ha cambiato la propria stagione in tre settimane, vincendo tutti gli scontri diretti e rilanciandosi verso il nono posto, che permetterebbe di salvarsi senza i playout. Decisivo è stato il successo di sabato scorso con Moncalieri dove le faentine hanno anche ribaltato il -3 dell’andata, portandosi a due soli punti dalle piemontesi, none della classe. Una vittoria arrivata grazie al carattere e a quello spirito messo in campo poche volte negli ultimi mesi. "Abbiamo ritrovato la cazzimma per utilizzare un termine molto usato dalle mie parti – afferma sorridendo la playmaker Rosa Cupido nata a Pompei –, ovvero quella determinazione e quel cinismo che non eravamo riuscite a mostrare in troppe occasioni. Dopo la sconfitta con San Martino di Lupari ci siamo parlate nello spogliatoio e abbiamo capito che era il caso di cambiare marcia, perché ci eravamo stancate di ricevere i complimenti per le prestazioni senza conquistare punti. Con Crema c’è stata la reazione poi sono arrivate le vittorie con Lucca e Moncalieri e la buona prestazione con Venezia. Ora dobbiamo continuare". Con Moncalieri non è stata certamente la partita più bella dell’anno tra palle perse ed errori, ma l’E-Work è stata determinata fino alla fine.

"Abbiamo centrato il nostro doppio obiettivo che era vincere e ribaltare la differenza canestri. Ci siamo riuscite lottando e giocando di squadra rimontando le nostre avversarie che anche in questa occasione hanno applicato il loro gioco mettendoci in difficoltà. Adesso puntiamo al nono posto per evitare i playout. I playoff? Direi che ne riparleremo se riusciremo a rientrare in corsa. Ora pensiamo ad una partita alla volta e ad allungare la striscia positiva". All’orizzonte c’è in realtà un doppio impegno da non fallire, contro le ultime due della classe, Brescia e San Giovanni Valdarno, formazioni che hanno una sola vittoria all’attivo. "La trasferta di Brescia sarà insidiosa, perché affronteremo una squadra molto giovane che gioca molto sull’istinto. Bisognerà quindi restare concentrate per bloccare il loro gioco senza farle esaltare". Cupido è stata anche con Moncalieri una leader silenziosa dell’E-Work segnando 8 punti tutti al momento decisivo. Incredibile è stata la prova di Pallas Kunaiyi-Akpanah (foto Zani) che ai 19 punti ha abbinato ben 27 rimbalzi, ottenendo la quattordicesima ‘doppia-doppia’ in quindici gare: soltanto con Ragusa non è riuscita a centrarla.

Luca Del Favero