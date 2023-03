E-Work, tre vittorie potrebbero non bastare: dopo Sesto i playout sono dietro l’angolo

E adesso i playout sono davvero ad un passo. La sconfitta con Sesto San Giovanni, ennesimo ko beffa della stagione arrivata, ha quasi condannato l’E-Work a disputare gli spareggi salvezza e per evitarli servirebbe un miracolo. Alle faentine infatti non basterà soltanto vincere le restanti tre gare e sperare nei risultati delle dirette concorrenti: domenica nello scontro diretto a San Martino di Lupari dovranno anche ribaltare il -11 dell’andata altrimenti sarebbero fuori dai giochi in caso di arrivo a pari punti con le venete, uniche su cui fare la corsa insieme a Crema. Lo scenario vede Crema e San Martino di Lupari, rispettivamente ottava e nona, a 18 punti, seguite da Moncalieri a 14, Faenza a 12 e Lucca a 10, che potrebbe addirittura compiere un clamoroso sorpasso su Franceschelli e socie: ipotesi però abbastanza irreale anche se il calendario delle toscane non è in salita (Ragusa e la retrocessa Brescia fuori e Faenza in casa).

L’E-Work si giocherà tutto domenica a San Martino di Lupari, poi avrà Crema in casa e Lucca in trasferta. Un tris di vittorie potrebbe non bastare perché Crema oltre alla difficile gara casalinga con Sassari avrà San Giovanni Valdarno, già certa all’ultima giornata di essere penultima: le lombarde con una vittoria si lascerebbero alle spalle l’E-Work. A San Martino di Lupari basterà invece vincere domenica per evitare gli spareggi salvezza. La corsa su Moncalieri servirebbe soltanto per avere il fattore campo in entrambi i turni playout e dunque l’epilogo più probabile dovrebbe vedere l’E-Work chiudere al decimo posto per poi affrontare San Giovanni Valdarno nei playout (610 e 14 aprile). La partita con Sesto San Giovanni ha dimostrato che Faenza ha ancora troppi black out e se Kunaiyi-Akpanah non si carica sulle spalle l’attacco come accaduto mercoledì (una giornata storta può capitare ad una che ha viaggiato per venti giornate in doppia-doppia e che oltre a triplicarla viene trattata con le maniere forti dalle avversarie) la squadra si smarrisce. Emblematica è stata l’azione finale dei tempi regolamentari quando Moroni non è riuscita a trovare una giocatrice che si smarcasse dovendo tentare la conclusione personale, realizzata con grande freddezza, per conquistare il supplementare. Preludio ad un overtime dove la squadra ha ‘sparacchiato’ tiri affrettati segnando solo tre punti a giochi fatti. Sinceramente la tenuta mentale dell’E-Work è l’aspetto che fa più paura in vista dei playout.

l.d.f