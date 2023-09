E-Work, ultimo test

Ultimo test di precampionato per l’E-Work, attesa alle 18 dal match casalingo contro Sesto San Giovanni, formazione che punta ai playoff. Per le faentine saranno le prove generali in vista del debutto in campionato di domenica 1 ottobre all’Opening Day di Schio contro Brescia (palla a due ore 18.30), evento gratuito sia per coloro che vorranno vedere le partite dal vivo sia per chi vorrà guardale in diretta streaming su LBF TV. Le buone notizie per l’E-Work arrivano da Spinelli, che ha dato buone risposte nel test fisico a cui si è sottoposta giovedì e potrebbe giocare contro Brescia.

"Spinelli ha iniziato giovedì a lavorare con la squadra e a giocare qualche minuto con situazioni di contatto – spiega coach Paolo Seletti -. Si riapre quindi qualche possibilità, timida, di vederla in campo alla prima con Brescia, ma chiaramente dovrà scendere in campo nella massima sicurezza e continueremo a monitorarla giorno dopo giorno. Le altre giocatrici stanno bene, nonostante qualche normale acciacco fisico dovuto alla preparazione atletica, e direi che la settimana di lavoro è stata positiva perché abbiamo spesso lavorato al completo. Con Sesto San Giovanni mi aspetto alti passi avanti".

L’E-Work è reduce da un week end in cui ha giocato due volte in due giorni: con la Virtus Bologna e con Mantova, squadra di A2, gare interpretate in maniera differente. ‘Abbiamo avuto indicazioni importanti, pur se in parte constrastanti. Con la Virtus Bologna abbiamo giocato una super partita grazie alle nostre grandi motivazioni e al fatto che loro avevano molte assenze: siamo stati spesso avanti mostrando una buona pallacanestro e un buon atteggiamento e potevamo anche vincere, ma nel finale ho preferito non rischiare e dosare i minutaggi. Con Mantova invece non abbiamo giocato bene e abbiamo faticato moltissimo ed eravamo stanche dal doppio impegno: è stata una gara modesta e ce lo aspettavamo, ma è stato utile per fare alcuni ragionamenti sulla stanchezza e sull’atteggiamento". Oggi si potrà sottoscrivere l’abbonamento. Il costo è di 100€ l’intero (fino ai 15 anni l’ingresso è gratuito) e 80€ il ridotto (over 65).

ld.f.