Eccellenza, ora i verdetti Il Classe cerca i playout

L’ultima giornata di regular season del campionato di Eccellenza di oggi e domani conta in pratica solo per le statistiche, a parte il destino del Classe, chiamato a vincere per garantirsi poi il playout contro il Sant’Agostino. Fischio d’inizio su tutti campi alle 16.30.

Del Duca Grama-Bentivoglio. È l’anticipo di oggi alle 16.30 allo Sbrighi di Castiglione di Ravenna. Retrocessa da tempo, la formazione di mister Pozzi (Grieco squalificato) ha ancora un piccolo obiettivo, ovvero quello di evitare l’onta dell’ultimo posto, e condiviso a quota 16 con la Comacchiese.

Diegaro-Classe. La formazione di Marcello Ottaviani – tecnico che da 2 turni ha preso il posto di Davide Succi – è 16esima con 37 punti e padrona del proprio destino. Per essere certa di guadagnarsi il playout contro il Sant’Agostino (15° a quota 42), dovrà obbligatoriamente tornare dalla trasferta di Diegaro con un successo. Solo così potrebbe scongiurare a priori l’ipotesi che il distacco fra le due rivali non superi i 6 punti. Se infatti il Sant’Agostino dovesse superare il Sanpaimola, al Classe non basterebbe il pareggio. Paradossalmente, col pareggio degli estensi, andrebbe bene anche una sconfitta. Pur con una formazione ampiamente rimaneggiata (Maretti, Frisari, Okonkwo, Tovalieri, Stefani e Ferri infortunati; Cappello squalificato per 2 turni e Polidori per uno), i biancorossi sono comunque in fiducia. Le due partite casalinghe della gestione Ottaviani (0-0 con la Savignanese e vittoria 3-2 all’87’ col Valsanterno, decretandone la retrocessione) hanno prodotto 4 punti. Per completare l’opera servirà una impresa corsara, peraltro già piazzata 5 volte in campionato.

Sant’Agostino-Sanpaimola. È l’altro campo ‘caldo’ della giornata. La formazione di San Patrizio – quarta a -2 dal Russi – ha nel mirino il podio. Sulla carta, sarebbe un traguardo effimero, d’altronde, già così, la stagione è da incorniciare, ma il successo di domenica scorsa contro la capolista Victor San Marino è emblematico dell’impegno e della voglia di terminare sulla cresta dell’onda. Ci sarà tuttavia da fare i conti con le motivazioni della formazione di casa che, in caso di vittoria (e di contemporaneo pareggio o sconfitta del Classe), potrebbe festeggiare la salvezza diretta, senza passare di playout.

Masi Torello-Russi. I falchetti, terzi della classe, ma senza Gasperoni squalificato, sono a -3 dal Progresso, tuttavia la zona ‘spareggi’ è irraggiungibile, a causa dello svantaggio negli scontri diretti, persi entrambi 0-1. Occhi puntati su Salomone che, domenica scorsa, al rientro, ha subito segnato il gol n.21. L’ultima giornata diventa una sfida a distanza per il titolo di bomber, con Bonavita del Sanpaimola, al momento capocannoniere del girone con 22 reti. Il 3° incomodo è Cazzadore del Masi Torello, anche lui a quota 21.