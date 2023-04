Ecco i centri estivi per bambini

L’estate ravennate si tinge di giallorosso: il Ravenna Fc ha annunciato di avere attivato una sinergia con la Fondazione Nuovo Villaggio del Fanciullo per la realizzazione di Centri Ricreativi Estivi, rivolti ai bambini del territorio. Una partnership orientata al sociale e a offrire un punto di riferimento per quanti cercano, durante l’estate, un punto di svago e arricchimento in una struttura moderna e coinvolgente come quella di Ponte Nuovo. Villaggio del Fanciullo è una delle storiche realtà del territorio ravennate e per l’estate aprirà i propri spazi organizzando un centro estivo supportato dal Ravenna, che ha deciso di offrire la propria esperienza pluriennale nell’avviamento allo sport di giovani calciatori. Per poter conoscere direttamente il programma delle attività e vedere la struttura che ospiterà i Centri Estivi, la Fondazione Nuovo Villaggio del Fanciullo ha deciso di organizzare un Open Day aperto a tutti, sabato 13 maggio alle ore 15. Per quel che riguarda il Ravenna, si tratta di una nuova attività estiva che va ad unirsi ai camp organizzati con Lombo Academy School. Tre settimane orientate all’affinamento della tecnica per chi già gioca a calcio, completando così un’offerta a 360 gradi. Dunque una doppia opportunità per i giovani tifosi ravennati di passare l’estate con i propri colori: per chi è a digiuno di calcio e per chi già gioca.

u.b.