Ecco i premi del Panathlon Faenza Riconoscimenti ad atleti e società

Ritorna il tradizionale appuntamento con la Pasqua dello sportivo del Panathlon Club Faenza. L’edizione 2023 è in programma domani, alle 19, con la Santa Messa celebrata in Cattedrale e presieduta da don Tiziano Zoli, parroco a Solarolo, responsabile diocesano del settore tempo libero, sport e pellegrinaggi. Faranno seguito le premiazioni nel cortile della Curia vescovile. L’iniziativa, fiore all’occhiello del Panathlon Club Faenza, è organizzata in collaborazione col Csi, l’Anspi e la Diocesi di Faenza-Modigliana. Tutti gli sportivi sono invitati a partecipare. Il Panathlon Club Faenza celebra così il periodo pasquale con una particolare attenzione alla socialità ed alla solidarietà nello sport.

La Pasqua dello sportivo è una iniziativa ormai consolidata, nata nel 2007 con l’idea di coinvolgere e condividere con le società sportive e gli enti di promozione, un concetto di sensibilizzazione sui valori dello sport come mezzo di partecipazione e socializzazione. Alla base c’è la carta del Panathleta che ha avuto un grande successo tra gli atleti, i dirigenti, i tecnici, nelle scuole.

La prima edizione della manifestazione fu alla chiesa del Paradiso il 12 aprile 2007, quando la ’Pasqua dello Sportivo’ coincise con il meeting mensile del Panathlon.

Dalla seconda edizione, nel 2008, al Panathlon Faenza si sono affiancati nell’organizzazione gli Enti di promozione sportiva e la Diocesi.