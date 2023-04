Ecco le squadre contro le quali battersi per l’A2

Comincia il mini campionato del girone salvezza dove l’OraSì andrà ad affrontare squadre nuove, provenienti dal girone Verde. La prima in calendario per i giallorossi sarà la Juvi Cremona che ha chiuso ultima con 12 punti la stagione regolare; ha fatto un ampio restyling ed affilato le armi in vista della seconda fase. Casale Monferrato si è giocata la salvezza diretta con Latina fino all’ultimo, perdendo per soli 2 punti il duello, chiudendo a quota 16 la regular season. Aaron Carver è la stella ed è stabilmente in doppia doppia punti rimbalzi, ma il giovane talento britannico (di formazione italiana) Quinn Ellis è stata la migliore sorpresa della stagione. Di recente la società ha sostituito l’argentino Redivo con l’americano Kodi Justice, acquisendo un cannoniere da oltre 18 punti di media, e ha prelevato da Treviso l’esterno Alvise Sarto. Rieti è la formazione che ha faticato di più durante la stagione. Ha chiuso ultima con 12 punti come Cremona, ma ha vissuto momenti difficili soprattutto a causa degli infortuni degli americani. È allenata dall’ex giallorosso Ceccarelli e ha operato diversi cambi nel roster. Dalla Fortitudo è arrivato il centro Paolo Paci e da Ferrara l’esterno Maurizio Tassone, mentre sono partiti i pari ruolo Tortu e Zugno. Per la seconda fase ritrova l’americano Jordan Geist. La Stella Azzurra Roma ha optato invece per un roster molto esperto con diversi ex giallorossi al suo interno quali Giachetti, Chiumenti e Samme Givens. A loro si è unito il centro Luca Campani, uscito da Ferrara per formare un roster che coniuga gioventù ed esperienza. Partita con 10 ko di fila, ha saputo rialzarsi nella seconda parte della stagione trovando un assetto solido e vittorie importanti negli scontri diretti.

Stefano Pece