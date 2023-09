Edera Ravenna, altra stagione da protagonista, tra tv e palestra

Se queste sono le premesse, l’Edera Ravenna vivrà l’ennesima grande stagione da protagonista. Dopo la conferma della seconda stagione del reality ‘Volteggian le Stelle – ginnaste per un sogno’, programma in onda su Icaro Tv che vede la partecipazione di atlete ravennati, l’Edera ha avuto la conferma dalla Federazione Ginnastica Italiana che organizzerà una tappa del prossimo campionato italiano di ginnastica artistica, evento già andato in scena al Pala De Andrè lo scorso marzo. "Organizzare per il secondo anno consecutivo una tappa del campionato italiano è davvero un orgoglio – spiega Simona Andrini, responsabile della società e dirigente tecnica generale – perché significa che siamo stati bravi nell’ospitarlo e che la federazione ha voluto premiarci dandoci ancora questa opportunità. Si è visto quanto la ginnastica attragga molti appassionati e siamo certi che ci sarà molto pubblico anche in questa occasione. Questa stagione sarà molto importante per l’Edera e vogliamo continuare il nostro percorso di crescita. La palestra di Ponte Nuovo è un investimento importante, ma una grande risorsa che ci permette di avere una spinta in più rispetto ad altre realtà e lo si è già visto in questi pochi anni. Il nostro obiettivo è fare crescere e maturare le nostre atlete e portare le collaborazioni con altre società come quella con Civitavecchia che ci sta dando tante soddisfazioni’. Lunedì sono iniziate le attività dei corsi agonistici avanzati e dalla prossima settimana riprenderanno le prove di tutti i corsi di avviamento. Info sui canali social dell’Edera Ravenna.