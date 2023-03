En plein a Faenza dei Bizantini

Si chiude la stagione indoor per gli Arcieri Bizantini. Una stagione ricca di risultati, con 126 podi in 22 gare disputate e Matelda Miolo prima Campionessa Regionale poi Italiana di classe per l’arco nudo juniores femminile. Al 5° Torneo H&F di Faenza (26 marzo) 12+12 piazzole con bersagli a diverse distanze, conosciute e sconosciute, per un totale di 72 frecce e un massimo di 432 punti: en plein per gli atleti, tre podi su tre. Oro per Marcello Tozzola, l’arco olimpico categoria master maschile (punteggio 316). Riccardo Venturi, al debutto nella specialità Hunter e Field, oro con l’arco compound nella categoria juniores maschile e il punteggio di 343. Chiude Angela Padovani, sempre con la medaglia d’oro e il punteggio di 242 nella categoria master femminile arco nudo.