Enduro, per Ciani un altro anno d’oro

Ennesima stagione da applausi per Mirko Ciani, pilota faentino di Enduro. L’alfiere del Dozer Team Faenza e del Motoclub Regnano, vincitore di molti titoli in carriera, non sta risentendo del salto di categoria fatto in questa stagione ed infatti si sta facendo valere nella classe riservata alle moto a due tempi di cilindrata 300, occupando le prime posizioni in tutti i campionati che sta disputando. Nell’Italiano Under 23 è al secondo posto nella classifica generale dopo la penultima tappa corsa nello scorso fine settimana a Farini dove è arrivato terzo, e questo piazzamento dovrebbe essere quello definitivo, vista la distanza dal primo e il margine di vantaggio sugli inseguitori. L’ultima prova è in programma a Castiglion Fiorentino il 24 settembre. Negli Assoluti d’Italia invece è sesto e può puntare a chiudere nelle prime cinque posizioni dato che mancano ancora le tappe a Sant’Angelo in Vado e a Boario Terme dove in ognuna si correranno ben due gare, una di sabato e una di domenica. Combattuto è il Campionato Regionale dove è terzo e può ambire alla vittoria. In questa competizione si è corso soltanto due volte a causa dell’alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna e dunque tutte le restante gare sono state rinviate a settembre e ad ottobre. In questo campionato sono in tanti a puntare al titolo.

"Sono molto soddisfatto di come sta andando la mia stagione – spiega il pilota 23enne – e ora voglio terminarla nel migliore dei modi. Oltre ai piazzamenti, sono contento per come riesco a tenere testa a professionisti italiani e stranieri che da anni militano in queste categorie. Il quinto posto negli Assoluti d’Italia e la vittoria del titolo regionale sono i miei obiettivi. In questa annata mi sono tolto anche la soddisfazione di partecipare ad una gara del Mondiale tenutasi a Sanremo dove ho corso grazie ad una wild card, arrivando quattordicesimo e tredicesimo".

Luca Del Favero