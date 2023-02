Enrico Ricci bronzo nei 1500 metri ai Campionati italiani Indoor

L’Atletica Ravenna è stata protagonista ai Campionati Italiani Indoor di Ancona con Enrico Ricci che ha vinto la medaglia di bronzo nei 1500 m. Ricci ha gestito molto bene la gara con una partenza prudente, per poi guadagnare posizioni. Presentatosi all’ultimo giro di pista ha iniziato una meravigliosa progressione che lo ha portato dal quinto al terzo posto. Già nel 2022 a Milano era salito sul podio dei Campionati Italiani Allievi, sia sugli 800 metri che sui 2000 siepi, entrando in entrambe le distanze nella top ten delle migliori prestazioni di categoria in Italia. Grande soddisfazione anche per Catia Tosi, l’allenatrice dei giovani mezzofondisti dell’Atletica Ravenna. Ricci ritornerà a gareggiare a marzo a Gubbio nella Festa del Cross, il Campionato Italiano di Corsa Campestre. Nello scorso fine settimana l’Atletica Ravenna è stata impegnata nel Meeting Giovanile Indoor di Modena e nel Campionato di società provinciale di Corsa Campestre a Massa Lombarda. Angelica Antonioli è arrivata quarta nei 60 metri cadette (under 16) in una gara con ben 19 batterie e 107 concorrenti al via. Dopo aver segnato il suo record personale con 8’’09’ nelle batterie, ha corso la finale sugli stessi tempi del suo record, conquistando il quarto posto con 8’’10. Nel Cross Provinciale di Massa si è messo ancora in evidenza il gruppo dei giovanissimi esordienti e ragazzi: per loro molte medaglie.