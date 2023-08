Entra nel vivo il 20° Trofeo Oremplast

Entra nel vivo il tabellone finale nel 20° Trofeo Oremplast, torneo Open maschile organizzato dal Circolo Tennis Massa Lombarda e dotato di un montepremi di 4000 euro, che si concluderà lunedì 4 settembre. Dopo le prime giornate di gara dedicate ai 4ª categoria, fra sabato e domenica si è infatti delineato il quadro degli otto giocatori promossi dalla sezione di 3ª categoria: tra questi, i primi a scendere in campo per tentare lo sgambetto ad avversari più quotati in termini di classifica, figura anche Luca Degiovanni (3.2), portacolori del club organizzatore, che nel primo turno del main draw deve vedersela con Matteo Mucciarella (2.8). Intanto si è attestato a quota 75 il numero definitivo di iscritti al torneo che vede come giudice arbitro Roberto Montesi e come direttore di gara Michele Berardi Nel ruolo di principale favorito il 2.1 Stefano Baldoni, 25enne mancino umbro ( Ct Giotto Arezzo), spesso e volentieri prim’attore a livello Open nazionale che dovrà guardarsi prima di tutto dal 2.2 riminese Alberto Morolli (Sporting Club Saronno), ma anche dai 2.3 romagnoli Michele Vianello (Ct Zavaglia), a segno in questo torneo nel 2019 e finalista nel 2020 e dodici mesi fa, e Noah Perfetti, prodotto del vivaio faentino e tesserato ora per il Centro Tennis Persiceto, oltre che da Marco Cinotti, 2.3 che fa parte della squadra di A1 del Ct Massa Lombarda. A questi, i principali pretendenti a succedere nell’albo d’oro al reggiano Andrea Guerrieri, si aggiungono il 2.4 Enrico Baldisserri e il 2.5 Giacomo Gobbi. Ma intenzionati a recitare un ruolo da outsider sono i 2.6 Andrea Rondoni, Jacopo Antonelli, Gherardo Cacchiarelli, Mattia Bandini, Nicholas Scala, Giacomo Magnani e Alessio De Bernardis, portacolori del club organizzatore, come l’under 16 Pietro Ricci (2.7).