Erica Piscopo medaglia d’oro all’Expo meeting

Doppietta faentina alla Milano Climbing Expo meeting internazionale delle discipline olimpiche di arrampicata sportiva: Boulder, Lead e Speed, dove gareggiano i migliori atleta del panorama nazionale. In campo femminile la velocista della Carchidio Strocchi Erica Piscopo (foto), ha dominato la gara davanti alla ex compagna Giulia Randi, anche lei di Faenza, ma da qualche mese inserita nella squadra sportiva dell’Esercito Italiano. Sesta Alice Strocchi, ravennate tesserata per la Carchidio Strocchi. In ambito maschile il quarto posto di Marco Rontini, altro rappresentante faentino dell’Esercito Italiano, va considerato come un risultato di primissimo piano. Contemporaneamente, a Ferrara nella palestra Deva Wall si svolgeva la seconda e ultima prova del Campionato Regionale Boulder per i piccoli delle categorie sotto l’Under 14, dove l’Istrice Ravenna ha raccolto una medaglia di bronzo con Leonardo Mendolia. Considerata la massiccia partecipazione da ogni angolo dell’Emilia Romagna, meritano un plauso, per la Istrice Benedetta Arzozzi quarta nell’Under 14 femminile e Ludovico Ravaglia quinto nell’Under 14 maschile, per la Carchidio Strocchi Viola Selle quinta nell’Under 10 femminile e Flavia Maiolani quinta nell’Under 12 femminile. Nella top ten delle rispettive categorie si sono classificate anche Maria Chiara Freda, Elisa Migliaccio e Diana Migliaccio (Istrice), Daniele Casadei (Carchidio Strocchi).