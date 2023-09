Esame Frugesport per il Savio, derby tra Pol. 2000 e Santagata Sport

Il girone G di Prima Categoria vede un quartetto in testa: non ci sono scontri diretti e, dunque, tutte potrebbero riconfermarsi al vertice. L’unica ravennate protagonista, al momento, è il Savio con due vittorie in due gare: ospita il Frugesport, fermo a quota 3. Interessanti le sfide delle altre prime in classifica: il Carpena ospita lo Sporting Predappio, il Modigliana (gioca a Faenza) il Real Fusignano e il San Vittore fa visita alla Pianta. Non c’è un unico derby in Prima: si gioca anche alla "Malva" Pol. 2000-Santagata Sport che vale soprattutto per questi ultimi, ancora a 0 punti in classifica. La prima sfida tra ravennati nel weekend, però, è quella odierna tra Azzurra Romagna e Savarna: si gioca a Porto Corsini. Nel girone E, invece, la Virtus Faenza, reduce dalla bella vittoria esterna col Tozzona, se la vedrà al "Don Fiorini" col Castel del Rio, formazione con 1 punto in classifica, frutto del 2-2 rimediato a Lagaro contro il Valsetta. Programma Prima Categoria 2ª giornata (ore 15,30). Girone G: A. Romagna-Savarna (ore 15). Domani: Pol. 2000-Santagata Sport, Carpena-Sp. Predappio, F. Ghiaia-Meldola, Modigliana-R. Fusignano (Campo Zappi, Faenza), Pianta-S. Vittore, S. Sofia-Edelweiss, Savio-Frugesport.

Girone E: Petroniano-Pontevecchio (ore 15). Domani: Basca-Valsetta, Dozzese-T. Pedagna, La Dozza-R. Casalecchio, Porretta-C. S. Pietro, S. Benedetto-Ceretolese, Utd. Montefredente-S. Imolese, Virtus Faenza-C. del Rio.

u.b.