Esonerata Ballardini Faenza si affida al vice

E alla fine a pagare è stata Simona Ballardini. La dirigenza faentina ha deciso di dare una scossa all’E-Work esonerando l’allenatrice e promuovendo il vice Giovanni Sferruzza, all’esordio in serie A1, che continuerà ad allenare anche la squadra di serie C Regionale e ad essere il responsabile del settore giovanile. Insieme a lui ci sarà la storica Cristina Bassi, confermata nello staff tecnico. L’esonero di Ballardini, nell’aria dal dopo gara della disfatta di domenica scorsa a San Martino di Lupari (settimo ko consecutivo per le manfrede), sarà però inutile se non saranno le giocatrici in primis a reagire, perché la mancanza di carattere mostrata in troppe occasioni non può di certo essere imputata ad una allenatrice, pur se ovviamente tutti in questa difficile situazione hanno le loro colpe. La fotografia del momento dell’E-Work è stata l’ultima azione contro Sesto San Giovanni, quando all’uscita dal time out la squadra non sapeva come muoversi sul campo.

Emblematici sono anche i soli 2 punti segnati da Davis a San Martino di Lupari, punta di un iceberg di un gruppo che non ha mai mostrato di avere carattere nei momenti difficile. Ora spetta a Sferruzza rianimare l’E-Work nelle ultime due giornate di campionato per farle evitare il dodicesimo posto, che non darebbe il fattore campo nel primo turno playout, e per farla poi salvare negli spareggi il prima possibile. La comunicazione dell’esonero è avvenuta ieri pomeriggio, con il presidente Fermi che ha prima parlato con Ballardini e poi con la squadra. Alla stampa invece ha deciso di commentare la decisione soltanto oggi. Ballardini ha invece rilasciato questa dichiarazione: "Faccio un grande in bocca al lupo alla squadra e le auguro il meglio: penso di aver dato tutto quello che avevo". Ballardini esce così definitivamente dal mondo del Faenza Basket Project di cui aveva sempre fatto parte già da quando la società si chiamava Scuola Basket Faenza prima che arrivasse il presidente Fermi ad acquisirla. Proprio nel club faentino ha iniziato la carriera di allenatrice nel 2016 in serie B Regionale ottenendo subito la promozione in A2, vestendo anche i panni di giocatrice. Da capitana ha poi riportato il 13 giugno 2021 Faenza in serie A1 giocando contro San Giovanni Valdarno la sua ultima partita di una lunga carriera. Poi è stata team manager per pochi mesi e a dicembre 2021 è stata richiamata in panchina per ridare vigore ad una squadra spenta, centrando l’obiettivo e portandola alla salvezza attraverso i playout. La bandiera faentina si ammaina definitivamente, peccato sia finita in questo modo.

Luca Del Favero