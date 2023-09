Esposito, il ’ministro’ della difesa: "Il Ravenna ha voglia di vincere"

È un Ravenna col morale alto quello che domenica affronterà il Prato in trasferta. Ed è un Ravenna che, in attesa della punta over, ha implementato la rosa con l’arrivo del centrocampista Zattini, 2004 in prestito con diritto di riscatto dal Cervia.

Fra i protagonisti del successo di misura di domenica scorsa contro la Pistoiese, si è distinto il difensore centrale Adriano Esposito, classe ’99, lo scorso anno al Desenzano, sempre in D: "Dopo un mese e mezzo di ritiro era importante partire col piede giusto. Abbiamo fatto un grande precampionato e siamo arrivati molto carichi e desiderosi iniziare alla grande contro una delle candidate alla vittoria finale. Siamo partiti con la giusta grinta e la giusta determinazione, e li abbiamo messi subito sotto. A parte la parata di Gian Maria Rossi in avvio di gara, non ricordo altri significativi tiri in porta dei nostri avversari. Abbiamo fatto una grande fase difensiva, coadiuvati dai nostri attaccanti che si sono sacrificati tantissimo. Lo spirito di squadra è la prima cosa che conta". Oltre a fisicità e solidità, il Ravenna – a dispetto di una età media inferiore ai 22 anni – ha evidenziato anche un certo ‘mestiere’, senza farsi troppi problemi nel mandare il pallone in tribuna: "Certe volte – ha proseguito il ventiquattrenne difensore partenopeo – non conta essere belli e puliti, ma occorre essere efficaci. L’importante è stare uniti e non prendere contropiedi, né rischiare". Nel successo di domenica scorsa contro i toscani si sono evidenziate le caratteristiche ideali per un campionato di soddisfazioni: "Giocare contro la Pistoiese ti dà sempre uno stimolo in più e ti carica molto. Aggiungiamo il clima casalingo e i tifosi in curva, che aiutano molto. Affronteremo comunque tante altre avversarie con le quali dovremo fare lo stesso tipo di partita, a cominciare dalla trasferta di domenica a Prato, dove ci aspetta una sfida molto complicata. Il nostro obiettivo? Migliorarci, settimana dopo settimana. Le somme andranno tirate più avanti, non adesso".

Esposito, una sorta di ‘ministro della difesa’ con 160 gettoni in serie D, ha anche spiegato cosa anima il Ravenna in questa fase: "L’entusiasmo è il tratto distintivo del Ravenna, ed è la cosa più bella. La vittoria ci ha dato morale per affrontare alla grande la settimana ed arrivare a Prato belli carichi e motivati. I compagni di reparto? Sono under, ma sono comunque compagni di squadra belli ‘svegli’ e attenti. Sono giocatori forti che hanno voglia di migliorarsi. La mia è una responsabilità legata magari ad un consiglio nelle fasi più difficili, ma devo ammettere che non ce n’è stato nemmeno troppo bisogno".