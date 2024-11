Abbattuto il muro dei 16mila nella ‘Esselunga Maratona di Ravenna Città d'Arte’

Ravenna, 10 novembre 2024 – Nonostante una mattinata piuttosto fredda, la 25esima edizione della Esselunga Maratona di Ravenna Città d’Arte non ha disatteso le aspettative, ‘regalando’ una domenica di colori ed emozioni, con la città letteralmente 'invasa' dai runner e dai loro accompagnatori. Una manifestazione che, nell’arco dei tre giorni di eventi e iniziative, ha portato nel capoluogo bizantino oltre 16mila partecipanti nel computo totale dei diversi appuntamenti in programma.

Un legame tra la città e il suo evento sportivo più rappresentativo che si è rafforzato ulteriormente stabilendo così un nuovo record che si avvicina di molto a quello assoluto stabilito nel 2019 in epoca pre-Covid. Prima un sabato che ha coinvolto ben 2.652 fra bambini, ragazzi e famiglie intere nella Esselunga Family Runcorsa nell’area esterna del Pala De André, l’impianto che ha ospitato un affollatissimo Expo.

A seguire, sempre ieri, la Dogs&Run, maratonina a sei zampe, con 350 cani affiancati da 852 accompagnatori. Iniziative che hanno preceduto una domenica da ricordare. Questa mattina alle 9.15 il via della Esselunga Maratona di Ravenna e della Consar Half Marathon con 4.029 partenti (1.330 nella 42K e 2.699 nella 21K).

A seguire il centinaio tra persone con disabilità fisica e intellettivo-relazionale insieme ai loro accompagnatori della ‘Correndo Senza Frontiere’. Poi la festa della città, partita dal De André alla volta di via di Roma, dove sono terminate tutte le distanze della domenica: la Martini Good Morning Ravenna 10K con addirittura 8.541 iscritti.

Per quanto riguarda i risultati ufficiali delle gare, riflettori sulla Consar Half Marathon che ha registrato il nuovo record della gara femminile e un assoluto dominio del Kenya vincitore di tutte quattro le prove principali.

Partendo dalla Esselunga Maratona di Ravenna in campo maschile tripletta keniana. Primo posto per Keiyo Samson Kipchirchir in 2h12’52’’, secondo per Mutai Vincent Kiprotich con 2h15’12’’ e terzo Chepkorom Laban in 2h16’26’’.

Nella gara femminile vittoria per la keniana Merci Jebet Kibor arrivata stremata al traguardo con il tempo di 2h44’55’’. Distante la seconda classificata, l’etiope Geta Betatu Aga in 2h50’51’’ e terza Maris Heinaru con 2h56’46’’.

Come anticipato riscontri cronometrici incredibili nella Consar Ravenna Half Marathon, in particolare nella gara femminile con sette atlete al traguardo con un tempo migliore del precedente record della gara.

Nella prova maschile vittoria del keniano Kipcoech James Kipkogei con un ottimo 1h00’28’’ seguito dal connazionale Kimutai Joseph Kimeli in 1h00’50’’ e in volata sul terzo gradino del podio lo svizzero Raess Jonas al debutto in 1h02’18’’.

Nella Consar Ravenna Half Marathon femminile i migliori risultati, anche in questo caso con una tripletta keniana. Vincitrice e assoluta protagonista della giornata Cynthia Chepchirchir Kosgei con il nuovo record di 01h09’45’’ demolito di oltre un minuto il precedente record di 01h10’49’’. Secondo posto per Jepkogei Cheruyot Vivian in 01h09’50’’ e terzo per Nyaruai Wanjiru Veronicah in 01h10’11’’.

All’arrivo e alla partenza dell’evento tanti i rappresentati delle autorità locali, medagliati olimpici come Gelindo Bordin e il presidente della Fidal (Federazione italiana atletica leggera) Stefano Mei, a dimostrazione dell’assoluto livello qualitativo, sia per l’organizzazione che per partecipazione, raggiunto dalla manifestazione organizzata da Ravenna runners club e resa possibile dai 700 e oltre fantastici volontari, le forze di polizia e dai fondamentali partner che hanno scelto di sposare la maratona di Ravenna. Tutti i risultati ufficiali della giornata sono disponibili sul sito.