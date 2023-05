Europei di Baku Baldassari carica

di Luca Del Favero

Sarà una Milena Baldassarri molto motivata quella che si presenterà in pedana agli Europei di Baku (Azerbaigian) in programma da oggi fino a sabato. L’evento sarà la prova generale in vista del Mondiale di Valencia di agosto (23-27), appuntamento da non fallire perché in palio ci saranno gli ultimi pass per le Olimpiadi di Parigi del 2024. La ginnasta ravennate, che rappresenterà l’Italia nella gara individuale insieme a Sofia Raffaeli e Alexandra Agiurgiuculese, vorrà anche riscattare le ultime prove non positive in ambito internazionale, cercando di essere competitiva contro atlete di grande livello come ha sempre fatto in carriera. Favorita per le medaglie è Raffaeli e avrà come avversarie le bulgare Stiliana Nikolova e Boryana Kaleyn, la tedesca Darja Varfolomeev, l’azera Zohra Aghamirova e la slovena Ekaterina Vedeneeva.

Milena potrebbe essere una outsider e il suo obiettivo è migliorare il settimo posto nell’All Around dello scorso Europeo di Tel Aviv dove arrivò in finale nella palla. La ravennate esordirà domani con le qualifiche All Around a cerchio per proseguire poi con clavette e nastro venerdì, valide sia per l’accesso alla finale All Around sia per le specialità. Sabato le migliori 24 atlete si contenderanno il titolo europeo nell’All Around e domenica mattina ci saranno le finali di specialità. L’Europeo sarà trasmesso da Rai Sport e Rai Play. Questo il programma: domani dalle 17.15 alle 19.20 diretta delle qualificazioni cerchio e palla su Rai Sport; venerdì dalle 10 alle 12 diretta qualificazioni clavette e nastro su Rai Play e dalle 17 alle 19 differita su Rai Sport; sabato dalle 10 alle 16.35 diretta finale All Around su Rai Sport (dalle 10 alle 12.40 anche su Rai Play); domenica dalle 9.55 alle 11 diretta delle finali di specialità su Rai Sport e dalle 9.55 alle 13.10 su Rai Play.