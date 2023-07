Europei under 23 di atletica I gemelli Montanari a secco Enrico fermato da un infortunio

Non tutto è andato come speravano. I gemelli ravennati Alberto ed Enrico Montanari hanno partecipato, con la nazionale azzurra, ai Campionati Europei Under23 appena tenuti al Leppavaara Stadium, a Espoo, in Finlandia senza ottenere medaglie. Probabilmente se la sfortuna non si fosse accanita con Enrico, un posto sul podio del salto triplo sarebbe stato suo. Infatti, in finale, il ravennate ha ottenuto un comunque positivo 7º posto ma con un solo salto per uno stiramento al bicipite femorale della gamba sinistra. Un salto da 15,87 metri mentre il personale di Enrico Montanari è di 16,36, misura con la quale avrebbe agevolmente ottenuto almeno la medaglia d’argento, visto che il vincitore francese Gore è arrivato a 16,40 ma lo svedese Walkmark e il turco Cakir, con lui sul podio, hanno ottenuto rispettivamente le misure di 16,24 e 16,16. "Purtroppo nell’ultimo salto di prova della finale – spiega lo stesso Enrico Montanari – ho sentito dolore e ho saltato una volta giusto per avere una classifica. Sono davvero dispiaciuto: il podio era decisamente alla mia portata. Mi sono trovato molto bene, non troppo invece con l’assicella di legno della pedana di stacco che determina la validità di un salto e che mi ha portato a farmi male. L’ecografia, effettuata appena rientrato in Italia, ha poi confermato lo stiramento. Peccato davvero perché non ci sono stati grandi salti ed è stata rispettata la graduatoria di partenza". Il fratello Alberto, invece è stato eliminato nella batteria dei 400 ostacoli, chiusa in 52’’28, lontano dal suo personale di 50’’42. Dal 28 al 30 luglio, a Molfetta, si terranno i campionati italiani Assoluti di atletica leggera: ben difficilmente Enrico Montanari riuscirà a partecipare, proprio per lo stiramento rimediato agli Europei. Il fratello Alberto, invece, dovrebbe gareggiare nei 400 ostacoli e nella staffetta 4x400.

u.b.