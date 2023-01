Evan Bros, nei test Andrea Mantovani vola

Sarà Cartagena (Spagna), il primo assaggio della nuova stagione per Evan Bros e per il suo nuovo pilota Andrea Mantovani, tra che proprio in questi giorni è salito per la prima volta sulla Yamaha R6 del team ravennate vicecampione del mondo. Il teatro di questo primo appuntamento – test sino a questa sera – è appunto il circuito spagnolo di Cartagena. Aiutata anche dall’ottima temperatura, la pista iberica è teatro di tre giorni di test, organizzati dal pilota Xavi Fores e dal suo team per iniziare a prendere confidenza con le moto nella configurazione 2023. Alcuni team sono arrivati in Spagna al completo, altri con gli uomini più risicati. Evan Bros ha deciso di fare le cose al meglio, anche perché a parte quelli ufficiali del 25-26 gennaio a Jerez, questi saranno gli unici test prima della partenza delle casse con il materiale tecnico e le moto, il prossimo 10 febbraio, alla volta dell’Australia per il primo impegno ufficiale della stagione sul circuito di Phillip Island. I primi sei piloti classificati della prima giornata ai test di Cartagena sono tutti con moto di cilindrata superiore. Il migliore di tutti è stato il polacco Piotr Bieseiekirski che ha ottenuto come miglior tempo un buon 1’34’’351. Alle sue spalle Cardellus, poi il ducatista di MotoGp Joahnn Zarco, seguito da Haslam, Hobelsberger, Ilya e, al settimo posto, e primo tra le 600 in pista, il portacolori di Evan Bros, Andrea Mantovani che ha chiuso in 1’35’’989, con uno dei migliori riscontri avuti da Evan Bros su questa pista che frequenta ormai da diverse stagioni e, dunque, ha confronti anche con le passate stagioni.

"Ovviamente siamo soddisfatti – dice il team principal di Evan Bros, Fabio Evangelista – di questi primi risultati. Bisogna evitare di esaltarsi troppo perché siamo proprio all’inizio di una stagione che si annuncia lunga e assai difficile e per la quale non esiste ancora un regolamento tecnico preciso. Dunque dobbiamo andarci con i piedi di piombo, ma è sicuramente positivo andare subito forte, per Mantovani, con una moto che praticamente non conosceva. Il nostro pilota ha detto che è la prima volta da tempo che deve soltanto preoccuparsi di andare il più veloce possibile e basta: questo non può che farci piacere. I competitor quest’anno, anche soltanto per entrare nei primi cinque, sono davvero molto anche se noi faremo come sempre del nostro meglio". Conclusi i test di Cartagena, Andrea Mantovani resterà ad allenarsi sulla pista spagnola mentre la squadra si ritroverà il 25 a Jerez per il già citati test ufficiali, organizzati da Kawasaki durante i quali sarà possibile avere maggiori riferimenti, visto che le squadre saranno vicine al debutto nel Mondiale.

Ugo Bentivogli