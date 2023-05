Evan Bros raddoppia Saranno due i piloti in pista

Non lascia – e ci mancherebbe – ma raddoppia. In Catalogna, nel quarto round del mondiale SuperBike, la scuderia ravennate Evan Bros utilizzerà una wild card e farà correre una seconda moto, affiancandola a quella del pilota ufficiale Andrea Mantovani. A guidarla sarà lo spagnolo 19enne (è nato il 31 gennaio a Madrid) Adrian Fernandez Gonzalez, fratello minore di Raul Fernandez, già vicecampione del mondo in Moto2 e ora in MotoGp col team satellite di Aprilia. Adrian Fernandez ha disputato l’European Talent Cup dal 2017 al 2018, per poi passare nella classe Moto3 del campionato Junior GP, dove nel 2020 ha ottenuto la 7ª posizione finale, con un terzo posto come migliore risultato. Nello stesso anno ha debuttato nel mondiale Moto3 all’Estoril con un buon 18º posto. In Moto3 ha poi vissuto due stagioni da nel 2021, ottenendo come miglior piazzamento un sesto posto e la 22ª piazza nella classifica finale del Mondiale. Rimasto in Moto3, nel 2022 ha migliorato i propri risultati, con diverse presenze in top ten, compreso un 9º posto proprio a Barcellona ma soprattutto un 5º e un 6º posto ad Aragon e Valencia. Soddisfazione per il team principal di Evan Bros, Fabio Evangelista: "Questa collaborazione è nata in primis grazie al nostro storico partner e sponsor Galfer Brakes, insieme al quale abbiamo deciso di offrire questa possibilità ad Adrian, un pilota sicuramente veloce e determinato". Le aspettative del giovane pilota spagnolo sono sicuramente alte ma sarà necessario procedere per gradi, pur conoscendo perfettamente la pista, da domani per lui inizia un altro mondo. Anche se per ora sarà una gara una tantum.

"Certamente il weekend sarà da costruire passo dopo passo – conclude il numero 1 della scuderia ravennate – dato che dovrà conoscere tra le altre cose il campionato, le gomme Pirelli e la moto, anche se ha già effettuato degli allenamenti con la sua Yamaha YZF-R6 personale assieme al fratello. Ma sono ottimista. Credo tra l’altro che la sua presenza possa essere utile anche per Andrea Mantovani, sotto diversi punti di vista. Ringrazio Yamaha Motor Europe e tutti i nostri sponsor, che hanno contribuito a rendere possibile questa opportunità". Per Andrian Fernandez ora si apre un capitolo nuovo, nel campionato Mondiale SuperSport, paddock che conoscerà per la prima volta in Catalogna, insieme al team campione del mondo di categoria sia nel 2019 che nel 2020. Potrebbe anche essere l’inizio di una promettente carriera con le derivate di serie.

Ugo Bentivogli