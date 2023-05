Fa festa il Russi, è salvezza Il Lusa Massa ipoteca la finale

Il Basket Club Russi sbanca 64-47 (12-12; 33-36; 43-40) il campo del La Torre Reggio Emilia e conquista la salvezza (foto). Grande prova di carattere dei ravennati, bravi a prendere in mano l’inerzia del match a fine terzo quarto, conquistando poi un vantaggio di una decina di punti, mantenuto fino alla fine. Ottima la prova di Galletti, autore di canestri decisivi. Il tabellino di Russi: Kertusha 3, Laghi, Cervellera 12, Galletti 16, Catenelli 2, Basaglia 7, Cirillo 3, Rinchiuso, Pirini, Porcellini 10, Licchetta 7, Vistoli 4. All.: Tesei.

Promozione Il Lusa Basket Massa Lombarda si aggiudica 78-69 (22-17; 43-36; 66-50) gara 1 di semifinale contro l’In Fieri San Lazzaro, mettendo una prima ipoteca sulla qualificazione alla finale. La seconda partita si sarebbe dovuta giocare ieri sera in terra emiliana, ma l’allerta meteo l’ha fatta rinviare a martedì prossimo. Dovrà essere fissata anche la nuova data dell’eventuale gara 3 in programma a Massa Lombarda. Nell’altra semifinale si affrontano Hornets Bologna e Tiberius Rimini. Termina invece nei quarti di finale l’avventura del Faenza Basket Project caduto 52-48 (16-14; 29-25; 43-38) sul campo degli Hornets Bologna Il tabellino di Massa Lombarda: Ugulini 6, Spinosa 10, Pietrini 12, Bacocco, Dalla Malva 3, Asioli 7, Orlando 10, Delvecchio 23, Rivola 7, Castelli, Filippini, Berardi ne. All.: Solaroli Il tabellino di Faenza: Santini 7, Marziali ne, Troni 5, Santo 16, Anghileanu ne, Boero 4, Pezzi, Melandri ne, Fabbri 2, Castellari, Silimbani 6, Bulzacca 8. All.: Vespignani

l.d.f