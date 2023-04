Faenza, ancora quattro gare

Quattro partite per confermare il secondo posto, che sarebbe il miglior risultato di sempre nella storia della società nel campionato di serie B. Lasciatisi alle spalle la sconfitta a Rieti e la pausa pasquale, i Blacks si sono rituffati nel campionato per preparare la delicata partita casalinga di domenica contro la Bakery Piacenza (palla a due ore 18; biglietti in vendita on line su LiveTicket o domenica dalle 17 alle biglietterie del PalaCattani), rivelazione del campionato e in corsa per il quarto posto, l’ultimo per partecipare ai playoff. I piacentini (retrocessisi in estate dall’A2) sono partiti con gli sfavori del pronostico e in tanti li vedevano tra le ultime della classe e destinati alla retrocessione. Invece il campo ha mostrato una squadra sempre nelle posizioni di medio-alta classifica, rinforzatasi a gennaio con Venuto e Passoni, entrambi arrivata dalla ritirata Firenze. Ora il roster emiliano è un mix di gioventù ed esperienza a cui i Blacks dovranno fare molta attenzione. Vincere significherebbe mantenere a quattro punti l’inseguitrice Fabriano, che sarebbe premiata dallo scontro diretto in caso di arrivo a pari punti, e anche il calendario viene incontro ai faentini, considerando comunque che tranne i Tigers Romagna già retrocessi, tutte sono in corsa per un obiettivo. Dopo Piacenza, i Raggisolaris andranno ad Empoli, ad un passo dalla retrocessione, poi ospiteranno Senigallia e chiuderanno ad Ancona. Fabriano invece riceverà proprio i dorici domenica poi farà visita a Fiorenzuola, ospiterà la Virtus Imola e andrà a Senigallia. Buone notizie in casa faentina arrivanno anche dall’infermeria, con Molinaro che scalpita per rientrare in campo e ci sono grandi possibilità che la data sarà quella di sabato 22 quando i faentini giocheranno ad Empoli. Il pivot friulano ha giocato l’ultimata partita in maglia Blacks domenica 18 dicembre poi si è fermato per un problema muscolare alla schiena e a febbraio è stato operato d’ernia. La riabilitazione non ha avuto intoppi e ora è pronto a dare il proprio contributo per essere al meglio nei playoff. Per quanto riguarda l’abbinamento dei playoff, ci sono grandi possibilità che l’avversaria possa essere ancora Ruvo di Puglia, già incontrata nei quarti la scorsa stagione e a gennaio nel preliminare di Coppa Italia, o Roseto, perché tutto lascia presagire che la Luiss Roma chiuderà prima. In ogni caso, la semifinale sarà contro una di queste tre formazioni del girone D. Al momento in tutta la serie B ci sono soltanto quattro qualificate delle sedici che disputeranno i playoff. Rieti e Faenza nel girone D e Orzinuovi e Mestre nel B.

Luca Del Favero