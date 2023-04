Faenza batte il Cus

La squadra Master di pallanuoto del Centro Sub Nuoto Club 2000 cala il tris nel Campionato regionale Uisp. I faentini hanno battuto 11-7 il Cus Bologna B conquistando la terza vittoria consecutiva. Al termine della stagione mancano soltanto due partite: quella in casa di Riccione (giocatasi ieri sera) e quella casalinga con la Polisportiva Valmarecchia di Novafeltria in programma l’11 maggio alle 21.30. La squadra Under 13, impegnata nel Campionato Uisp, ha giocato sabato in casa il recupero con la Polisportiva Coop Parma B vincendo 12-2; prossimo impegno la trasferta domani a Forlì contro la Waterpolo. Si è conclusa la fase di qualificazione del Campionato regionale Fin Under 16, ma la squadra è ancora in attesa di conoscere l’avversaria che dovrà affrontare domenica 14 maggio in una delle semifinali dei playoff. Passando al nuoto, domenica torneranno in gara i giovanissimi nuotatori delle categorie Esordienti A ed Esordienti B impegnati nel Trofeo ‘Camprini’ Endas alla piscina di Ravenna. Domenica e lunedì a Lodi toccherà alle categorie Assoluti al Gran Prix e-On. Le bambine e i bambini (Esordienti C) gareggeranno lunedì al Trofeo Primo Maggio di Forlì. Infine gli atleti Master del Centro Sub Nuoto Club 2000 torneranno in vasca il 6 e 7 maggio al 16° Trofeo San Marino.