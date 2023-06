Faenza, Borelli coach all’Academy

Marco Borelli entra nella famiglia della Raggisolaris Academy. Il tecnico bolognese sarà uno degli allenatori del settore giovanile dalla prossima stagione. Borelli (in alto a destra insieme a Cristian Fabbri), nella stagione 202122 ha vinto il titolo maschile Under 17 Gold, mentre in quella appena conclusa si qualifica all’Interzona con l’Under 15 Femminile sfiorando l’accesso alle finali nazionali. "Il contatto con la Raggisolaris Academy è avvenuto grazie a Francesco Comastri – spiega Borelli – persona che stimo. Dalle sue parole ho subito capito che la realtà faentina era molto stimolante e me ne sono accorto in prima persona quando sono andato al Campus dove ho conosciuto Cristian Fabbri".