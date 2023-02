Faenza capolista

In serie C ennesima netta vittoria per il Faenza Basket Project che travolge 70-38 il Monte San Pietro, seconda forza del girone, confermando di essere una squadra troppo forte per questa categoria avendo un roster che potrebbe tranquillamente giocare in una bassa serie A2. Vince anche il Capra Team Ravenna impostosti 57-50 (18-14; 32-30; 46-40) in casa della Vis Rosa Ferrara. Le ravennati hanno una partita da recuperare in casa del Basket Village Granarolo che giocheranno il 4 aprile. Nel prossimo turno le cugine ravennati giocheranno entrambe sabato: Faenza alle 20 a Bologna con la Fortitudo Academy e Ravenna alle 21 in casa con l’Aics Forlì. Classifica: Faenza 26; Monte San Pietro 20; Peperoncino Libertas Castello D’Argile 16; Vis Rosa Ferrara 14; Bologna Basket School e Capra Team Ravenna* 12; CSI Sasso Marconi e Basket Village Granarolo* 10; Fortitudo Academy Bologna 4; Aics Forlì 0. * una partita in meno

Primo ko per il Selene Sant’Agata nella Poule Promozione (serie D), una sconfitta che le permette di mantenere comunque un buon vantaggio sulle quinte. I ravennati cadono 48-58 in casa del Granarolo, pagando l’infortunio alla spalla di Piazza avvenuto nel primo quarto. Vince il Basket Club Russi che sbanca 80-57 il campo del Nubilara Basket. Nel prossimo turno il Selene ospiterà venerdì alle 21.15 la Scuola Pallacanestro Vignola, mentre Russi giocherà sabato alle 20 sul campo del Basket Voltone. La classifica del girone F di Poule Promozione: Villanova Tigers 10; Sant’Agata, Granarolo Basket e Audace Bologna 8; Podenzano, Vignola e Stars Bologna 4; Scuola Basket Cavriago 2. La classifica del girone H della Poule Salvezza: Voltone Monte San Pietro 12; Argenta 10; Russi e Cavriago 6; Novellara, Benedetto 1964 Cento e Stella Rimini 4; Atletico 2.