Faenza, cento atleti in gara

Faenza diventerà capitale del tiro con l’arco dal 20 al 22 gennaio. Il PalaCattani ospiterà infatti

il 36° Campionato Italiano Para Archery Indoor. Saranno un centinaio gli atleti in gara; sarà presente il direttore tecnico della nazionale Para-Archery Guglielmo Fuchsova, mentre in gara ritroveremo l’intera squadra azzurra. La stessa delle mirabilie paralimpiche allo Yumenoshima Park Archery Field di Tokio (argento individuale ricurvo di Enza Petrilli, argento mixed team ricurvo di Elisabetta Mijno e Stefano Travisani e bronzo individuale compound di Maria Andrea Virgilio). La stessa che ha fatto incetta di medaglie ai Mondiali di Dubai 2022 e agli Europei di Roma 2022 ha chiuso al primo posto nel medagliere. Quattro le categorie: Ricurvo Open, Compound Open, Visually Impaired 1 (arcieri non vedenti) e Visually Impaired 23 (arcieri ipovedenti). Gli atleti si contenderanno - sempre sulla distanza dei 18 metri - i titoli di classe giovanili e senior al termine delle 60 frecce di qualifica. Successivamente saranno impegnati negli scontri diretti individuali e a squadre che metteranno in palio i titoli italiani.

A difendere la corona conquistata nel 2022 a Macerata ci saranno, nel Ricurvo Open, la portacolori delle Fiamme Azzurre e campionessa europea Elisabetta Mijno e, nel maschile, Maurizio Mancini (Frecce Azzurre). Nel Compound i campioni uscenti sono due azzurri: il vice campione europeo Matteo Bonacina (Arcieri delle Alpi) e l’atleta di Cattolica Eleonora Sarti (Fiamme Azzurre). Nel W1 difenderanno il titolo italiano altri due nazionali: Salvatore Demetrico e Asia Pellizzari. Nella Visually Impaired 1 (non vedenti), il campione uscente è Davide Chiricò, mentre nel Visually Impaired 23 (ipovedenti) è Daniele Piran. Organizza l’Asd Arcieri Faentini.